Escala salarial de la Policía Federal Argentina en noviembre: la grilla completa tras la última actualización

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó los importes fijados para la Policía Federal Argentina (PFA). La normativa determinó las escalas de haberes correspondientes al personal con estado policial en actividad y al Personal Auxiliar de Seguridad y Defensa con vigencia a partir del 1º de noviembre de 2026.

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El ajuste salarial publicado en la norma atiende la necesidad de fijar una escala de remuneraciones que reconozca una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la ejecución del servicio de seguridad federal.

El detalle completo de las remuneraciones mensuales asignadas para cada una de las categorías y grados del personal en actividad abarca los siguientes importes oficiales para el penúltimo mes del año.

Policía Federal Argentina

Listado de sueldos por categoría de la PFA para noviembre

Personal Superior

- Comisario General: $3.771.757,45

- Comisario Mayor: $3.428.870,41

- Comisario Inspector: $3.023.230,69

- Comisario: $2.410.903,25

- Subcomisario: $1.974.320,70

- Principal: $1.654.507,12

- Inspector: $1.506.506,70

- Subinspector: $1.369.551,55

- Ayudante: $1.245.046,86

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Suboficiales y Tropas

- Suboficial Mayor: $2.227.414,72

- Suboficial Auxiliar: $2.024.922,47

- Suboficial Escribiente: $1.840.838,61

- Sargento 1ro.: $1.673.489,64

- Sargento: $1.521.354,22

- Cabo 1ro.: $1.383.049,29

- Cabo: $1.257.317,54

- Agente: $1.143.015,94

- Aspirante: $873.969,43

Alumnos

- Cadete 3er Curso: $857.693,69

- Cadete 2do y 1er Curso: $821.333,50

Personal Eclesiástico

- Capellán General: $2.029.724,46

- Capellán Principal: $1.545.296,43

- Capellán: $1.379.463,66

Personal Auxiliar Superior de Seguridad y Defensa

- Auxiliar Sup. de 1ra: $1.756.467,07

- Auxiliar Sup. de 2da: $1.524.372,17

- Auxiliar Sup. de 3ra: $1.375.169,99

- Auxiliar Sup. de 4ta: $1.254.367,56

- Auxiliar Sup. de 5ta: $1.209.479,16

- Auxiliar Sup. de 6ta: $1.116.993,68

- Auxiliar Sup. de 7ma: $1.044.498,03

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Personal Auxiliar de Seguridad y Defensa

- Auxiliar de 1ra: $1.388.157,46

- Auxiliar de 2da: $1.299.776,40

- Auxiliar de 3ra: $1.230.462,57

- Auxiliar de 4ta: $1.150.491,43

- Auxiliar de 5ta: $1.052.352,02

- Auxiliar de 6ta: $999.763,40

- Auxiliar de 7ma: $956.755,70

Complementariamente, el Ministerio dispuso para noviembre un valor de $440.803,41 asignado al complemento por responsabilidad jerárquica para el Subjefe de la Policía Federal Argentina, mientras que el Jefe de la PFA percibe $488.694,44 por el mismo concepto. A su vez, los adicionales por recargo de servicio de 3 a 5 horas quedaron fijados en $14.278,74 para el grado de Agente y alcanzaron los $36.483,53 en la categoría de Comisario General.

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