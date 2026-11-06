Salarios bancarios en noviembre: cuánto cobran los empleados del sector y cuál es el bono extraordinario por su día

La Asociación Bancaria, conducida por su secretario general Sergio Palazzo junto al Secretariado General Nacional, formalizó los montos acordados con las cámaras empresariales del sector financiero correspondientes al último tramo del año. La actualización fijó la pauta de haberes que perciben los trabajadores durante el mes de noviembre de 2026, manteniendo el esquema de ajuste pactado en las negociaciones paritarias previas.

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El entendimiento estableció para las remuneraciones de septiembre un incremento del 1,9% sobre la totalidad de los conceptos brutos, normales, habituales, remunerativos y no remunerativos, lo que acumuló en los primeros nueve meses un ajuste del 23,6% en comparación con los salarios de diciembre de 2025. De acuerdo con lo suscrito entre el gremio y las patronales, esa misma metodología y alcance se extiende durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026.

A partir de este esquema retributivo, la remuneración inicial bruta para un empleado del sector que ingresa en la actividad se compone del salario básico más el adicional correspondiente al reparto de utilidades del sistema financiero. El sueldo inicial se ubica en $2.552.560,34, mientras que el importe asignado por la Participación en las Ganancias (ROE) alcanza los $73.786,55. De esta forma, el haber total bruto inicial suma $2.626.346,89.

Gratificación extraordinaria por el Día del Bancario y revisión en 2027

Además de las remuneraciones mensuales ordinarias, los trabajadores de la actividad financiera perciben en noviembre la gratificación obligatoria estipulada por la conmemoración de su día institucional. El acta paritaria determina que el monto mínimo para abonar por el Día del Bancario/a asciende a $2.275.519,25. Según el compromiso acordado entre la representación sindical y las entidades bancarias, este importe extraordinario se debe abonar como fecha límite hasta el 6 de noviembre.

La conducción del sindicato remarcó a través del comunicado oficial que este mecanismo de actualización busca resguardar el poder de compra del haber frente a la evolución de los precios. "De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", manifestaron las autoridades del gremio en el documento difundido tras el acuerdo.

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Las partes pactaron además la continuidad de la mesa de negociación para el arranque del próximo año. Según lo establecido en el texto del convenio, los dirigentes de la Asociación Bancaria y los representantes de las cámaras bancarias volverán a reunirse formalmente durante la segunda quincena de enero de 2027 para evaluar el impacto económico y acordar la pauta salarial del nuevo período.

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