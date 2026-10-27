El esquema acordado dentro de la Paritaria Nacional 2026-2027 definió las remuneraciones mensuales del Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Leyes Nros. 17.409) y del personal perteneciente al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA – ex IOSE), bajo el marco normativo del Decreto N° 2539/15.
De cuánto es el salario de los empleados del Sindicato Perfumista en octubre
Los importes estipulados corresponden al tramo del cuadro salarial aplicable desde el 1° de octubre de 2026. De acuerdo con lo especificado en la documentación técnica sectorial, la efectivización de estos montos se encuentra sujeta a la publicación formal del decreto homologatorio en el Boletín Oficial.
El cálculo de las asignaciones para el período no incluye la suma fija remunerativa y no bonificable de $80.000 proyectada por única vez para diciembre de 2026. A su vez, se determinó el valor de la Unidad Retributiva (U.R.) en $396,38 para la liquidación de los adicionales y complementos correspondientes a las diferentes categorías y escalafones.
El ingreso de cada trabajador se compone de la Asignación Básica del nivel escalafonario asignado, sumada a los montos específicos fijados por grado, tramos de desarrollo profesional, capacitación o función desempeñada dentro de las dependencias oficiales.
Asignación básica y escalas por grado para el mes de octubre
La grilla de haberes para los trabajadores civiles del sector clasifica las asignaciones según la categoría funcional (Niveles I a VIII) y el grado alcanzado dentro de la estructura administrativa.
Nivel I
- Asignación Básica: $1.248.993,38
- Grado 1: $1.374.249,46
- Grado 2: $1.468.191,52
- Grado 3: $1.587.898,28
- Grado 4: $1.716.721,78
- Grado 5: $1.857.040,30
- Grado 6: $1.918.082,82
- Grado 7: $1.964.855,66
- Grado 8: $2.014.799,54
- Grado 9: $2.068.310,84
- Grado 10: $2.125.785,94
- Grado 11: $2.183.261,04
- Grado 12: $2.240.736,14
- Grado 13: $2.298.211,24
- Grado 14: $2.355.686,34
- Grado 15: $2.413.161,44
Los salarios le ganaron a la inflación en agosto, según el INDEC
Nivel II
- Asignación Básica: $1.050.010,62
- Grado 1: $1.155.051,32
- Grado 2: $1.233.930,94
- Grado 3: $1.335.007,84
- Grado 4: $1.442.823,20
- Grado 5: $1.560.944,44
- Grado 6: $1.612.077,46
- Grado 7: $1.651.319,08
- Grado 8: $1.693.335,36
- Grado 9: $1.738.919,06
- Grado 10: $1.786.881,04
- Grado 11: $1.834.843,02
- Grado 12: $1.882.805,00
- Grado 13: $1.930.766,98
- Grado 14: $1.978.728,96
- Grado 15: $2.026.690,94
Nivel III
- Asignación Básica: $881.945,50-
- Grado 1: $970.338,24
- Grado 2: $1.036.533,70
- Grado 3: $1.121.755,40
- Grado 4: $1.212.130,04
- Grado 5: $1.311.621,42
- Grado 6: $1.354.034,08
- Grado 7: $1.387.726,38
- Grado 8: $1.423.004,20
- Grado 9: $1.460.660,30
- Grado 10: $1.501.091,06
- Grado 11: $1.541.521,82
- Grado 12: $1.581.952,58
- Grado 13: $1.622.383,34
- Grado 14: $1.662.814,10
- Grado 15: $1.703.244,86
De cuánto es el salario de los empleados de SUTERH en octubre
Nivel IV
- Asignación Básica: $741.626,98
- Grado 1: $816.146,42
- Grado 2: $871.243,24
- Grado 3: $942.988,02
- Grado 4: $1.019.092,98
- Grado 5: $1.102.729,16
- Grado 6: $1.138.799,74
- Grado 7: $1.166.149,96
- Grado 8: $1.195.878,46
- Grado 9: $1.227.985,24
- Grado 10: $1.262.073,92
- Grado 11: $1.296.162,60
- Grado 12: $1.330.251,28
- Grado 13: $1.364.339,96
- Grado 14: $1.398.428,54
- Grado 15: $1.432.517,32
Nivel V
- Asignación Básica: $644.513,88
- Grado 1: $709.123,82
- Grado 2: $757.482,18
- Grado 3: $819.713,84
- Grado 4: $885.909,30
- Grado 5: $958.446,84
- Grado 6: $989.760,86
- Grado 7: $1.013.543,66
- Grado 8: $1.039.704,74
- Grado 9: $1.067.451,34
- Grado 10: $1.097.179,84
- Grado 11: $1.126.908,34
- Grado 12: $1.156.636,84
- Grado 13: $1.186.365,34
- Grado 14: $1.216.093,84
- Grado 15: $1.245.822,34
Nivel VI
- Asignación Básica: $550.571,82
- Grado 1: $605.668,64
- Grado 2: $647.288,54
- Grado 3: $700.007,08
- Grado 4: $756.689,42
- Grado 5: $818.921,08
- Grado 6: $845.478,54
- Grado 7: $866.090,30
- Grado 8: $888.683,96
- Grado 9: $912.070,38
- Grado 10: $937.042,32
- Grado 11: $962.014,26
- Grado 12: $986.986,20
- Grado 13: $1.011.958,14
- Grado 14: $1.036.930,08
- Grado 15: $1.061.902,02
Sueldos de las telecomunicaciones en octubre: las escalas oficiales de FOETRA para Claro, Telecom y Telefónica
Nivel VII
- Asignación Básica: $478.034,28
- Grado 1: $526.392,64
- Grado 2: $562.066,84
- Grado 3: $608.443,30
- Grado 4: $657.594,42
- Grado 5: $711.105,72
- Grado 6: $734.492,14
- Grado 7: $752.329,24
- Grado 8: $771.751,86
- Grado 9: $792.363,62
- Grado 10: $814.164,52
- Grado 11: $835.965,42
- Grado 12: $857.766,32
- Grado 13: $879.567,22
- Grado 14: $901.368,12
- Grado 15: $923.169,02
Nivel VIII
- Asignación Básica: $416.595,38
- Grado 1: $458.611,66
- Grado 2: $489.529,30
- Grado 3: $529.960,06
- Grado 4: $572.769,10
- Grado 5: $619.541,94
- Grado 6: $639.757,32
- Grado 7: $655.216,14
- Grado 8: $672.260,48
- Grado 9: $690.097,58
- Grado 10: $709.520,20
- Grado 11: $728.942,82
- Grado 12: $748.365,44
- Grado 13: $767.788,06
- Grado 14: $787.210,68
- Grado 15: $806.633,30
Suplementos por Tramos, Capacitación y Funciones Especiales
Junto con la asignación básica y el grado, el régimen salarial contempla adicionales por el tramo del desarrollo profesional, el nivel educativo alcanzado y las responsabilidades de jefatura.
Adicionales por Tramos
- Nivel I: Intermedio $187.349,01 | Avanzado $374.698,01
- Nivel II: Intermedio $157.501,59 | Avanzado $315.003,19
- Nivel III: Intermedio $132.291,83 | Avanzado $264.583,65
- Nivel IV: Intermedio $111.244,05 | Avanzado $222.488,09
- Nivel V: Intermedio $96.677,08 | Avanzado $193.354,16
- Nivel VI: Intermedio $82.585,77 | Avanzado $165.171,55
- Nivel VII: Intermedio $71.705,14 | Avanzado $143.410,28
- Nivel VIII: Intermedio $62.489,31 | Avanzado $124.978,61
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Adicionales por Capacitación y Formación
- Nivel I: Universitaria $437.147,68
- Nivel II: Universitaria $367.503,72
- Nivel III: Terciaria $132.291,83 | Universitaria $308.680,93
- Nivel IV: Terciaria $111.244,05
- Nivel V: Terciaria $96.677,08
Compensación Funcional
- Nivel I: $93.674,50
- Nivel II: $78.750,80
- Nivel III: $66.145,91
- Nivel IV: $55.622,02
- Nivel V: $48.338,54
- Nivel VI: $41.292,89
- Nivel VII: $35.852,57
- Nivel VIII: $31.244,65
Complemento Transitorio por Funcionalidad
- Nivel I: $374.698,01
- Nivel II: $315.003,19
- Nivel III: $264.583,65
- Nivel IV: $222.488,09
- Nivel V: $193.354,16
- Nivel VI: $165.171,55
- Nivel VII: $143.410,28
- Nivel VIII: $124.978,61
Adicional por Función de Jefatura
- Nivel I: $292.132,06
- Nivel II: $263.592,70
- Nivel III: $244.566,46
- Nivel IV: $218.405,38
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