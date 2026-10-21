Los salarios le ganaron a la inflación en agosto, según el INDEC

Los salarios aumentaron 2,7% mensual en agosto marcando una suba real de 1 punto porcentual con respecto a la inflación del mes (1,7%), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El avance interanual se ubicó en 35,6%, mientras que la inflación lo hizo en 33,5%.

El indicador de los salarios acumuló en los primeros ocho meses del año una suba de 25,1%, mientras que la inflación se ubicó en 21,3%. Los salarios en el sector privado registrado avanzaron 2,6% mensual, mientras que a nivel interanual subieron un 30,4% quedando por debajo de la inflación acumulada en el mismo periodo. En el acumulado del año, también quedaron por debajo de la inflación, aumentando 20,4%.

La escalada de la inflación mayorista plantea dudas sobre el sendero de desinflación que busca el Gobierno

Por su parte, los sueldos del sector público marcaron una suba de 2,3% mensual y 30,3% interanual, también ganando contra el IPC en la comparación interanual. En cuanto a los salarios en el sector privado no registrado o "en negro", tanto la suba mensual de 3% como la interanual de 55,4% superaron a la inflación interanual.

La opinión oficial sobre la variación del salario en agosto

Tras conocerse los datos del INDEC, el ministro de Economía, Luis Caputo posteó en X que "con esta variación, los salarios del Sector Privado Registrado crecieron en términos reales por tercer mes consecutivo y se ubicaron en el mayor nivel desde enero de este año".

"La dinámica de los salarios se ubica en línea con la de otros ingresos como las jubilaciones o la Asignación Universal por Hijo (AUH)", señaló el Jefe del Palacio de Hacienda, para luego agregar que "ambas prestaciones, medidas en términos reales, subieron 0,2% en septiembre, acumulando 6 meses consecutivos de crecimiento y ubicándose en el mayor nivel desde julio del año pasado".

Luego, pasó a detallar que "en relación a diciembre de 2023, los salarios del Sector Privado Registrado y del Sector Público crecieron 10,4% y 0,8% respectivamente, en términos reales". Y finalmente expresó que "por su parte, las jubilaciones y la AUH se incrementaron 14,5% y 110,5% hasta septiembre. Finalmente, el salario del Sector Privado No Registrado, con datos hasta marzo de 2026, creció 58,3% en el período".

Desde el CEPEC sostuvieron que en el año, los salarios registrados acumulan 30,4% interanual frente a una inflación de 33,5%, lo que implica una pérdida real cercana al 2,3%. Tanto el privado registrado (30,4%) como el público (30,3%) quedaron por debajo.

"La buena noticia es la tendencia: el privado venía en 27,5% interanual en marzo y fue escalando hasta 30,4%, así que la brecha se está achicando, pero todavía no se cierra. En lo que va del año el panorama es más parejo. Los registrados acumulan 21,5% contra 21,3% de inflación, un empate técnico (+0,2% real). Pero por adentro hay ganadores y perdedores: el sector público le gana a los precios con 23,8% (aprox. +2,1% real), mientras que el privado registrado todavía va atrás con 20,4% (aprox. -0,7% real)", añadieron.

Para la consultora, "esto conecta con lo que mostraron las encuestas empresariales: la demanda es el principal freno de industria y comercio. Con salarios que todavía no recuperan lo perdido en los últimos 12 meses, el consumo difícilmente funcione como motor, y los precios que las empresas planean subir (66,3% en supermercados) amenazan con volver a erosionar el poder de compra".

Para Tomás Amerio, economista de la Fundación Libertad & Progreso, “el dato importa menos por el 2,7% mensual que por su dirección: el salario privado registrado acelera (1,9%, 2,3% y 2,8% entre junio y agosto) mientras la inflación se desacelera (1,7% en agosto), de modo que por primera vez en el año la ganancia real mensual es clara, de alrededor de 1,1%. Es plausible que sean paritarias que recién ahora recogen el salto de precios de marzo, con rezago”.

El economista consideró que “el balance sigue siendo negativo: el registrado privado sube 30,4% interanual contra 33,5% del IPC, una pérdida real de 2,3%, y el índice total (35,6%) supera la inflación solo por el sector no registrado (55,4%), un componente con rezago de cinco meses por la construcción metodológica. La tensión es que, si la recuperación salarial se consolida sobre una industria con capacidad ociosa, el costo laboral comprimiría márgenes antes que trasladarse a precios.”

Desde la consultora LCG indicaron que con una inflación estacionada apenas por debajo de la zona del 2%, “podrán darse algunos meses con aumentos salariales que impliquen una recomposición del poder adquisitivo. Pero con un mercado de trabajo que no está traccionando la creación de empleo y una actividad moviéndose tibiamente, no vemos un incremento marcado de los salarios”.

Desde su perspectiva, “hacia adelante, sin una mayor recuperación de la actividad será difícil observar una mejora salarial sostenida. Se configura así un círculo vicioso: el estancamiento de los ingresos reales limita la recuperación del consumo y, a su vez, restringe el dinamismo de la actividad”.

Inflación de agosto

La inflación de agosto se ubicó en 1,7% mensual, de acuerdo con lo informado por el INDEC.

Por su parte, los precios Regulados aumentaron 2,2% durante agosto. Dentro de esta categoría, las principales subas se observaron en Electricidad, Gas, Transporte público y Gastos de prepagas.

En tanto, los precios Estacionales mostraron una caída del 0,9%. La baja estuvo explicada principalmente por los menores precios de Paquetes turísticos y Prendas de vestir, aunque el descenso fue parcialmente compensado por los aumentos registrados en Verduras, tubérculos y legumbres y Frutas.

El Gobierno calificó de “privilegio” los salarios docentes y dos diputados casi terminan a las piñas

Por divisiones, la mayor variación mensual correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento del 2,8%. En segundo lugar se ubicó Educación, con una suba del 2,5%.

En el otro extremo, las divisiones con menores variaciones fueron Recreación y cultura, que no registró cambios en sus precios (0,0%), y Prendas de vestir y calzado, que tuvo una caída del 0,6%.

A su vez, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que tuvo mayor incidencia en la variación mensual en las distintas regiones del país. Dentro de este rubro, los principales aumentos estuvieron vinculados con Verduras, tubérculos y legumbres, Frutas, y Pan y cereales.

GZ