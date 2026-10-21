De la mano de Centro Motor, la lujosa Lexus abre en Córdoba su primer salón del interior

Los autos de la exclusiva Lexus tendrán casa propia en Córdoba. Centro Motor, la concesionaria oficial de Toyota en la provincia y empresa de la familia Ramonda, ganó la concesión del segundo salón de ventas de la marca de lujo en el país, el primero fuera de Buenos Aires. Estará sobre avenida Colón al 5035 y será inaugurado antes de fin de año.

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La novedad llega apenas doce meses después de que la marca japonesa pasara por la ciudad con una exhibición de dos jornadas en el propio Centro Motor, que funcionó como un test directo del mercado cordobés. Las primeras unidades ya están en la concesionaria, a la espera de que se habilite el nuevo salón.

Del test a la apuesta

El 2 y 3 de octubre de 2025, Lexus mostró en Córdoba su line-up completo. Fue desde el LBX Active, el SUV híbrido de entrada con motor 1.5L y 136 CV, y el UX 300h, con motor 2.0L de 198 CV, hasta la familia NX, con versiones híbridas y nafteras turbo de hasta 308 CV. Completaban la oferta el RX 500h F Sport+, de 371 CV, y los robustos GX 550 y LX 600, pensados para el off-road y equipados con motores V6 biturbo.

Entonces, Lucas Romanato, gerente de Lexus Argentina, describió a Córdoba como “una plaza emblemática, reconocida por su pasión por los autos, y una de las más importantes del interior”. La visita se leyó en el mercado como un sondeo: si el interés superaba las expectativas, la firma evaluaría una presencia más permanente. Un año después, la respuesta es un salón propio.

Una marca joven en el segmento premium

Lexus fue creada en 1989 con el objetivo inicial de ganar mercado en Estados Unidos y, con el correr de los años, se expandió a numerosos países. Llegó a la Argentina en 2018, con un único concesionario, Takumi (en japonés, “artesano”), y con la meta de competir en alta gama con jugadores de larga data como Mercedes-Benz, Audi y BMW.

En aquel lanzamiento, Yoshihiro Sawa, presidente de Lexus International, fue claro sobre la estrategia: “Todavía somos jóvenes comparados con los europeos, pero competiremos a través de la diferenciación, con diseño, performance y un desarrollo artesanal”. A esa idea se suma el “Omotenashi”, la filosofía japonesa que prioriza la atención personalizada y el cuidado minucioso de los detalles. La marca busca trasladarla tanto a la venta como al servicio posventa.

Las metas de entonces eran medidas. Daniel Herrero, CEO de Toyota en ese entonces, planteaba que unos 8.000 clientes de la cartera de la automotriz (el 4% del total) que manejaban un auto de lujo de otra marca migraran a Lexus. También proyectaba vender 300 unidades en el primer año. Se trata de un segmento pequeño: en aquel momento se estimaba que la alta gama rondaba el 1,5% del mercado argentino. La apuesta se apoyaba en un diferencial claro: modelos convencionales e híbridos, con una propuesta orientada hacia el futuro.

Por qué Córdoba, y por qué Centro Motor

Hasta ahora, Lexus no tenía concesionarios propios fuera de Buenos Aires. Los servicios posventa y técnicos en el interior se canalizaban a través de la red de Toyota, incluido Centro Motor. Esa relación previa pesa: la concesionaria ya conoce la marca, sus procesos y el perfil del cliente cordobés, un público que históricamente mostró gran afinidad con las marcas premium. La elección apunta además a la continuidad: un operador local con trayectoria en Toyota para una marca que apuesta a la cercanía.

Para Lexus, el movimiento tiene una lectura estratégica. Córdoba es una de las plazas más relevantes del interior, y abrir allí su segundo punto de venta le permite dejar de depender de una única vitrina porteña y empezar a construir una red federal. Para Centro Motor, en tanto, significa sumar a su estructura una unidad de negocios de alto valor agregado, con un cliente más exigente, un ticket más alto y una experiencia de compra que debe estar a la altura de la promesa de lujo japonés.

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El desafío no es menor. El segmento premium es sensible a los vaivenes de la economía y está dominado por marcas europeas con décadas de presencia y fidelidad de clientes. El salón deberá replicar en Córdoba el estándar de atención y posventa que la marca promete, un punto central en un segmento donde la experiencia del cliente pesa tanto como el producto. Lexus llega con una ventaja propia: el respaldo de Toyota, la automotriz más exitosa del país, y una oferta electrificada que dialoga con la tendencia del mercado hacia motorizaciones más eficientes.

Con las primeras unidades ya en Córdoba y la inauguración prevista antes de fin de año, el nuevo salón de avenida Colón será la prueba concreta de si aquel test de octubre de 2025 se traduce en ventas. La marca ya hizo su apuesta: ahora le toca al mercado cordobés responder.