“No podemos dejar la situación así”: la Municipalidad reclama por el estado de las vías tras la muerte de un policía en Remedios de Escalada

La muerte de un efectivo policial que realizaba un operativo adicional en el sector de Remedios de Escalada volvió a poner en discusión el estado de las vías ferroviarias y la falta de mantenimiento en la zona. Desde la Municipalidad de Córdoba señalaron que vienen reclamando desde 2024 al Estado nacional y a los concesionarios ferroviarios por el desmalezado y la limpieza de los espacios.

El secretario de Ambiente municipal, Gabriel Martín, explicó que el reclamo se debe a que las vías corresponden a una jurisdicción nacional y que, según indicó, la responsabilidad del mantenimiento debería estar en manos de Trenes Argentinos o de los concesionarios correspondientes.

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“Nosotros venimos reclamando desde hace 2 años aproximadamente, desde el 2024, donde empezamos a enviar comunicaciones al área de trenes argentinos o al Estado nacional para que se hicieran cargo del desmalezado de las vías y de la limpieza de los basurales que hay en las vías”, señaló Martín.

El funcionario detalló que en enero mantuvieron una reunión con representantes de distintos concesionarios ferroviarios, además de áreas municipales vinculadas a Ambiente, Espacios Verdes, Higiene Urbana y Tránsito, pero aseguró que no lograron una respuesta concreta.

“En ese momento tampoco llegamos a ningún acuerdo, no tenemos respuesta positiva, no tenemos ninguna solución”, afirmó. “Entendemos que no podemos dejar la situación de las vías con pastos de un metro y medio y con basurales”. Y agregó: “Es parte de la desidia y de la indolencia del Gobierno nacional en gestionar este tipo de cosas”.

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Según indicó el secretario de Ambiente, el área ferroviaria que atraviesa la ciudad representa entre 900 mil y un millón de metros cuadrados. A eso se suman otros espacios cerrados vinculados al ferrocarril donde, afirmó, también hay presencia de malezas de gran altura y posibles focos sanitarios.

Además, explicó que la Municipalidad analiza avanzar con reclamos administrativos y judiciales para recuperar los gastos realizados en tareas de limpieza y mantenimiento que consideran ajenas a su jurisdicción.

“Estamos trabajando con la asesoría letrada de la Municipalidad para ver de qué manera iniciamos los reclamos administrativos y judiciales para que el Estado nacional o los concesionarios, quien corresponda, reembolsen estos gastos”, sostuvo.