Talleres multará a Matías Galarza por sus declaraciones tras la derrota ante Boca

La derrota de Talleres ante Boca por 2 a 1 en la Bombonera dejó un foco de conflicto que excede el resultado deportivo. Matías Galarza quedó en el centro de la escena por sus declaraciones posteriores al partido, en las que reconoció su vínculo afectivo con el Xeneize y no descartó la posibilidad de vestir esa camiseta en el futuro.

Según informó Impacto Deportivo, la dirigencia de Talleres decidió aplicarle una multa económica al futbolista por sus dichos. Hasta el momento, no trascendió el monto de la sanción. Además, su continuidad entre los titulares para el próximo compromiso frente a Defensa y Justicia, previsto para el sábado, quedó en duda. Después del encuentro, Galarza fue consultado sobre la posibilidad de jugar en Boca y respondió: “Ojalá. No lo descarto. Dios quiera que pueda estar jugando con esa camiseta. Pero hoy estoy muy contento en Talleres. Hicimos un buen partido ante un rival de mucha jerarquía como es Boca, como es su gente”.

La frase generó repercusiones por el contexto: el mediocampista hablaba después de jugar en la Bombonera, ante un club del que es simpatizante su familia. El propio futbolista explicó lo que significó marcar un gol en ese estadio y por qué decidió no festejarlo. “Muy contento de poder hacer un gol en esta hermosa cancha. ¿Qué casi es mi cancha? Sí. Mi familia es toda bostera. Se me vino mi viejo, que también era bostero y que ahora está apoyándome desde el cielo. La verdad que muy contento de poder hacer un gol. No lo festejé por eso”, sostuvo.

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La frase que encendió la polémica

Galarza también dejó una reflexión sobre el rendimiento del equipo tras la derrota. Al analizar lo que le faltó a Talleres para conseguir un resultado positivo, lanzó una frase que no pasó inadvertida: “Si quieren poner algo, nos faltó hambre de ganar”.

Las declaraciones llegaron en un momento en el que el equipo buscaba recuperarse de la caída frente a Boca y preparar el siguiente compromiso. En ese marco, la posibilidad de una sanción y la eventual salida del mediocampista del equipo titular sumaron tensión a la situación.

El antecedente de la negociación con Boca

El interés de Boca por Galarza también se relaciona con las negociaciones que mantuvieron ambos clubes y que finalmente no llegaron a buen puerto. Uno de los puntos del conflicto estuvo vinculado con una deuda que Talleres mantenía con el club porteño. El origen de la disputa se relacionó con un adelanto de aproximadamente 2,5 millones de dólares que Boca había realizado por una futura transferencia de Cristian Pavón, quien finalmente dejó el club como jugador libre. En el marco de ese conflicto, un fallo judicial favorable a Boca habría establecido una deuda de 500.000 dólares y 69 millones de pesos.

Talleres pretendía compensar parte de esa deuda tomando como referencia la cotización del dólar de 2018, pero Boca rechazó esa alternativa. El desacuerdo económico complicó las negociaciones entre las instituciones y formó parte del trasfondo de la operación que no prosperó.

Mientras tanto, el futuro inmediato de Galarza quedó atravesado por las repercusiones de sus declaraciones. La sanción económica informada y la incertidumbre sobre su presencia entre los titulares ante Defensa y Justicia abren un nuevo capítulo en la relación entre el futbolista y el club cordobés.