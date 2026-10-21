"El riesgo aumenta a medida que pasan los años”: la importancia de los controles para detectar el cáncer de mama

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, Andrés Del Castillo, mastólogo y coordinador general de la Unidad de Mama del Hospital San Roque, destacó la importancia de sostener la concientización durante todo el año y promover la detección temprana. También explicó cuáles son los principales factores de riesgo, qué hábitos pueden ayudar a cuidar la salud y por qué los controles médicos permiten detectar la enfermedad en etapas iniciales.

En dialogo con Radio Punto a Punto, Del Castillo, explicó que “hay un día simbólico en el año que uno trata de visualizarlo más, pero la idea es que esto es todo el año”, señaló Del Castillo. El especialista remarcó que el cáncer de mama es uno de los tumores más frecuentes en las mujeres y que la información cumple un papel central para mejorar las posibilidades de tratamiento y recuperación.

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Del Castillo explicó que la detección temprana permite identificar la enfermedad en una etapa en la que existen más alternativas terapéuticas. “La forma de concientizar es para llegar a una detección precoz, y de ahí los mejores tratamientos, sea la parte de fármaco, la parte de cirugía, la parte de radioterapia, para que cualquier mujer ande muy bien y pueda seguir su vida adelante con la mejor calidad de vida posible”, sostuvo.

En ese sentido, destacó el papel de la mamografía y de las consultas con profesionales de la salud. Según explicó, los controles pueden incluir "la atención de un ginecólogo, un cirujano general o un mastólogo", además de los estudios que cada paciente necesite de acuerdo con su situación. El especialista aclaró que, "aunque no siempre es posible evitar que aparezca un cáncer de mama, detectarlo a tiempo puede ampliar las opciones de tratamiento", explicó.

Factores de riesgo

Durante la entrevista, Del Castillo distinguió entre los factores de riesgo que no pueden modificarse y aquellos vinculados con hábitos y condiciones sobre los que es posible actuar. Entre los primeros, destacó el sexo y la edad: el riesgo aumenta a medida que pasan los años. “El hecho de ser mujer y cumplir años no es lo mismo el riesgo que tenemos a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Mientras más años tenemos, lamentablemente, con respecto a la mama, vamos a tener más chance de tener algún problema oncológico mamario”, señaló.

En cuanto a los factores modificables, el mastólogo explicó que el cáncer de mama tiene un origen multifactorial y que no existe una única causa que permita explicar todos los casos. “Hay cosas medioambientales, hay cosas genéticas y hay cosas todavía que no terminamos de entender, y eso es lo que la ciencia busca permanentemente”, afirmó.

Como parte de las recomendaciones generales para cuidar la salud, mencionó "mantener un peso estable, evitar el sobrepeso y priorizar una alimentación saludable, con menos productos ultraprocesados". También indicó que el embarazo y la lactancia se asocian con un efecto protector, aunque aclaró que el abordaje de la enfermedad requiere considerar múltiples factores. Del Castillo recordó que estos hábitos no solo contribuyen al cuidado de la salud mamaria, sino que también ayudan a reducir otros riesgos, como los relacionados con la diabetes y la hipertensión.

¿También afecta a los hombres?

Aunque la mayoría de los casos de cáncer de mama se presenta en mujeres, los hombres también pueden desarrollar la enfermedad. Del Castillo señaló que representan menos del 1% de los casos y explicó que, "por esa diferencia de frecuencia, las campañas de prevención suelen enfocarse principalmente en la población femenina".

Por eso, recomendó que los hombres consulten ante cualquier cambio o anomalía que detecten en el pecho, del mismo modo que lo harían frente a cualquier otra alteración corporal. Sin embargo, hizo una distinción respecto de los estudios de control: según explicó, "no se ha demostrado que los hombres sin síntomas obtengan beneficios de realizarse mamografías, ecografías o exámenes mastológicos de rutina como los que se indican a las mujeres".

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"La recomendación central, tanto para mujeres como para hombres, es prestar atención a los cambios en el cuerpo y consultar con un profesional ante cualquier señal inusual", explico.

Para Del Castillo, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama funciona como una oportunidad para reforzar un mensaje que debe mantenerse durante los doce meses: informarse, acceder a los controles correspondientes y consultar ante cualquier cambio.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio, en el programa "Decilo como es" con Patricio Lujan.