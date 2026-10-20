El Gobierno calificó de “privilegio” los salarios docentes y dos diputados casi terminan a las piñas

El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario volvió a tensar el debate en el Congreso. En el debate del Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, los funcionarios del Gobierno de Javier Milei defendieron la distribución de los recursos para el sistema educativo. La discusión llegó a un punto de tensión en el que debieron separar al peronista Carlos Castagneto y al libertario Andrés Leone.

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En su exposición, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió la política educativa del Gobierno y cuestionó que "incrementar el gasto no aseguró un mejor sistema educativo”, al presentar gráficos y estadísticas sobre el funcionamiento de las instituciones y el rendimiento de los estudiantes.

Según las cifras que presentó, de cada 100 ingresantes a las instituciones estatales, apenas el 18,7% termina la carrera en el tiempo teórico previsto. A partir de ese dato, Torrendell planteó: “La autonomía universitaria requiere que, en acuerdo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los rectores lleven este nuevo paradigma”.

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Además, lanzó una de las frases más fuertes: “Les puedo asegurar que ningún rector o decano duraría en el cargo con estos resultados pedagógicos y educativos que tienen sobre la mesa”.

Torrendell cuestionó la expansión del sistema y señaló que 26 de las 62 universidades nacionales fueron creadas entre 2003 y 2023: “En dos décadas se crearon como en los casi cuatro siglos previos”.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell

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El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, por su parte, calificó de “fantochada” la propuesta presupuestaria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclama alrededor de $11 billones para financiar las universidades públicas en 2027, frente a los $7,7 billones contemplados por el Gobierno.

Sobre el reclamo salarial de los trabajadores universitarios, Álvarez sostuvo: “Piden más salario, todavía más por encima de lo que el Estado ya ha asignado”. Además, afirmó que los sueldos docentes y no docentes están por encima del promedio del Estado nacional y calificó esa situación como un “privilegio”.

A su vez, habló de "súper vacaciones todos los meses" para cuestionar las medidas de fuerza y comparó la cantidad de cierres de universidades durante la gestión de Milei con las interrupciones de actividades impulsadas por los gremios. "La cantidad de veces que Milei cerró las universidades fue cero", afirmó, antes de asegurar que rectores y sindicatos las cerraron "miles" de veces.

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación

Álvarez rechazó así las acusaciones de desfinanciamiento y sostuvo que el Ejecutivo cumplió con las transferencias de recursos para el funcionamiento de las instituciones.

La oposición denunció el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

En ese sentido, los diputados reclamaron que el debate incluyera a representantes de la comunidad universitaria.

Su planteo fue impulsado, entre otros, por Itai Hagman, de Unión por la Patria, y Mariela Coletta, de Provincias Unidas, quienes pidieron que "en una próxima reunión se incorpore a la comunidad universitaria al debate".

Coletta, por su parte, recordó que su interbloque había presentado una nota para reclamar que las partidas previstas en el proyecto oficial se adecuaran a la Ley de Financiamiento Universitario. En ese documento, la oposición advirtió que el Gobierno llevaba 364 días sin cumplir con la norma, según el cómputo que expuso durante la reunión.

Itai Hagman, diputado nacional de Unión por la Patria

"El Gobierno continúa incumpliendo a pesar de los fallos de la Justicia el artículo 5 y 6", señalaron en la presentación. Y agregaron: "No es un error de cálculo, sino la ratificación de una política de desarme del sistema de educación pública".

El cruce entre Carlos Castagneto y Andrés Leone

La tensión llegó a su punto más alto cuando el diputado de Unión por la Patria Carlos Castagneto increpó a su par libertario Andrés Leone, a quien acusó de haber insultado al socialista Esteban Paulón, quien cuestionaba a Álvarez por la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Al responder a los cuestionamientos de Álvarez sobre el presupuesto reclamado por el CIN, Paulón exhibía un cuadro para explicar las diferencias entre los montos solicitados y los previstos por el Ejecutivo, cuando el funcionario lo interrumpió con una frase que encendió los ánimos: “No, si está hecho por vos, seguro está mal”.

Paulón pidió respeto y cuestionó la actitud de los funcionarios durante la reunión: "Mínimamente tengan la decencia de tenernos respeto". Y agregó: "Por lo menos no se nos caguen de risa en la cara, como se le cagan de risa en la cara a la gente que estuvo el jueves pasado marchando pacíficamente a favor de las universidades".

Castagneto se levantó de su lugar y se acercó a Leone, a quien le reclamó por el supuesto insulto. El libertario negó haberlo agredido verbalmente: "¿Yo te puteé a vos? ¿Yo te puteé a vos? No te puteé". En las imágenes se observa cómo Castagneto se acerca a Leone en medio de la tensión, mientras el legislador libertario le pregunta reiteradamente: “¿Yo te toqué a vos?”.

"Si insultan no se puede", insistió Castagneto, que pidió que el legislador oficialista fuera apartado de la comisión. Luego, volvió a increpar a Leone por una supuesta nueva risa y le preguntó: “¿Te reíste? ¿Otra vez te reíste?”.

El diputado de Unión por la Patria continuó con sus reproches y apuntó contra el comportamiento de los legisladores oficialistas durante la jornada. “¿Sabés qué pasa? A mí no me insulta, primero insultó él. Están comiendo cuando nosotros estamos trabajando. Ellos comiendo y nosotros acá sentaditos como unos giles”, lanzó en medio del intercambio.

Finalmente, Castagneto cuestionó las formas de su interlocutor y le reclamó que mantuviera el respeto dentro del recinto. “Acá no se habla así, eh. Enseñale a la gente de tu bloque. Que sean educados”, expresó durante el tenso episodio.

Alberto "Bertie" Benegas Lynch, como presidente del cuerpo, intervino para intentar calmar la situación y le pidió al diputado de Unión por la Patria que regresara a su lugar.

MV/ML