La actividad económica en agosto creció 0,1% mensual y cayó 1,7% en la comparación interanual (i.a.). En tanto, el componente tendencia-ciclo no tuvo variación, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La actividad económica cayó 0,2% en el segundo trimestre en CABA

El indicador difundido por el INDEC llega después de una caída mensual de 2,9% y una baja interanual de 1,4% en julio, cifras que el equipo económico atribuyó principalmente a factores transitorios, entre ellos la escasez de gas, las condiciones climáticas adversas y una menor cantidad de horas trabajadas durante el Mundial de Fútbol.

Se trata del cuarto número positivo en 2026, luego de las subas de enero (0,3%), marzo (2,6%) y junio (0,8%). En el acumulado de los ocho meses del año, la actividad económica presenta un alza del 1,2% respecto del mismo período de 2025.

Actividad económica: el análisis rubro por rubro

Con relación al mismo mes de 2025, cinco de los 15 sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas interanuales en agosto. Se destacaron Explotación de minas y canteras (11,1%) y Electricidad, gas y agua (4.3%).

Estas actividades fueron a su vez las de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguidas por Hoteles y restaurantes (3,1%). La suma de estos sectores aportó 0,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del EMAE.

Por su parte, los diez sectores restantes de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Pesca (-15,7%).

Los sectores que tuvieron las mayores incidencias negativas fueron Industria manufacturera (-3,2%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,5%), restándole 0,9 p.p. a la variación interanual del EMAE.

La actividad económica mostró una suba menor a la esperada

Desde el CEPEC destacaron el poco crecimiento de la actividad respecto al mes anterior, más si se tiene en cuenta que se esperaba un cierto rebote tras la abrupta caída en julio. Desde el centro mencionaron: "La actividad económica cayó 1,7% interanual en agosto, un resultado mucho peor de lo esperado. La serie desestacionalizada casi no se recuperó de la fuerte caída de julio, que además prácticamente no tuvo modificaciones. En tanto, el acumulado interanual se ubicó en 1,2%".

"Las estimaciones de crecimiento para 2026 podrían volver a corregirse a la baja. La actividad está cada vez más cerca de comprometer el arrastre estadístico positivo que dejó 2025. Es decir, el crecimiento heredado del año pasado podría dejar de ser suficiente para sostener las proyecciones si la economía no logra recuperar dinamismo", agregaron.

Para cerrar mencionaron que "la estabilidad macroeconómica todavía no se traduce en una recuperación sostenida. La debilidad de la industria y el comercio refleja las dificultades que atraviesan los sectores ligados al mercado interno, con consecuencias sobre la producción, el empleo y los ingresos. El desafío es que la mejora de algunas actividades se extienda al conjunto de la economía".

FN