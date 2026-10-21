Oro del Banco Central: investigan a Luis Caputo y Santiago Bausili por operaciones que habrían generado pérdidas millonarias

La Justicia pidió informes sobre las operaciones con oro del Banco Central para definir si avanza la investigación contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de la entidad monetaria, Santiago Bausili. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó medidas de prueba en la causa que investiga una posible pérdida de US$ 1.023 millones durante 2025.

El representante del Ministerio Público le pidió al juez Ariel Lijo dos medidas para reunir información sobre las operaciones y determinar cómo se tomaron las decisiones. Por un lado, solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN) una copia completa de su informe sobre los estados contables del Banco Central, incluidos los papeles de trabajo, las disidencias de sus integrantes y la respuesta de la entidad.

Además, Pollicita pidió al Banco Central que informe cuál fue el marco normativo utilizado para aprobar las operaciones con oro y si el Ministerio de Economía intervino en las decisiones.

Las medidas buscan reunir elementos antes de definir cómo continúa la investigación, que se inició a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón contra los dos funcionarios.

Qué se investiga sobre las operaciones con oro del Banco Central

La causa se originó después de que un informe de la AGN advirtiera sobre pérdidas por $1,5 billones, equivalentes a US$ 1.023 millones, durante el ejercicio 2025, en operaciones con derivados de oro.

Según el organismo de control, el Banco Central realizó estos movimientos con fines de cobertura, pero también especuló con una determinada evolución del precio internacional del metal. El resultado económico de esas operaciones quedó bajo análisis.

Oro en disputa, ampliaciones de denuncias y Bausili bajo presión

Dalbón amplió esta semana su denuncia contra Caputo, Bausili y otros funcionarios. En esa presentación, solicitó que la Justicia ordene un allanamiento en la sede del Banco Central, luego de que trascendiera que el Deutsche Bank habría participado como contraparte en las operaciones.

La posible intervención de esa entidad bancaria sumó otro elemento a la denuncia: tanto Caputo como Bausili trabajaron allí antes de ocupar sus actuales cargos. Esa coincidencia abrió interrogantes sobre un eventual conflicto de intereses, aunque no implica por sí misma que haya existido una irregularidad.

En su presentación, el abogado pidió medidas para establecer cómo se eligió a la contraparte de las operaciones, cuál fue el costo total de los movimientos y si alguna persona obtuvo una ventaja indebida.

LB