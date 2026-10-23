El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) hizo pública la tabla salarial correspondiente al período de octubre de 2026 para los trabajadores encuadrados dentro del sector. La liquidación mensual varía en función del tipo de jornada, las responsabilidades asignadas, el uso de vivienda en el inmueble y la categoría asignada al edificio.

De cuánto es el salario de los empleados de talleres mecánicos en octubre

Dentro del esquema dispuesto por la organización gremial se aplican escalas diferenciadas para el personal de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. A su vez, los haberes registran un adicional remuneratorio mensual para todas las categorías de $65.000, el cual se liquida de forma proporcional al encuadramiento de cada trabajador.

- Encargado Permanente con vivienda: $1.316.343 (1° Cat.), $1.261.495 (2° Cat.), $1.206.648 (3° Cat.), $1.096.952 (4° Cat.).

- Encargado Permanente sin vivienda: $1.504.674 (1° Cat.), $1.441.979 (2° Cat.), $1.379.285 (3° Cat.), $1.253.895 (4° Cat.).

- Ayudante Permanente con vivienda: $1.316.343 (1° Cat.), $1.261.495 (2° Cat.), $1.206.648 (3° Cat.), $1.096.952 (4° Cat.).

- Ayudante Permanente sin vivienda: $1.504.674 (1° Cat.), $1.441.979 (2° Cat.), $1.379.285 (3° Cat.), $1.253.895 (4° Cat.).

- Ayudante Media jornada: $752.337 (1° Cat.), $720.990 (2° Cat.), $689.642 (3° Cat.), $626.948 (4° Cat.).

- Personal Asimilado Con vivienda: $1.316.343 (1° Cat.), $1.261.495 (2° Cat.), $1.206.648 (3° Cat.), $1.096.952 (4° Cat.).

- Personal Asimilado Sin vivienda: $1.504.674 (1° Cat.), $1.441.979 (2° Cat.), $1.379.285 (3° Cat.), $1.253.895 (4° Cat.).

- Mayordomo Con vivienda: $1.356.196 (1° Cat.), $1.299.688 (2° Cat.), $1.243.180 (3° Cat.), $1.130.164 (4° Cat.).

- Mayordomo Sin vivienda: $1.556.232 (1° Cat.), $1.491.389 (2° Cat.), $1.426.546 (3° Cat.), $1.296.860 (4° Cat.).

- Intendente: $1.810.032 (1° Cat.), $1.810.032 (2° Cat.), $1.810.032 (3° Cat.), $1.810.032 (4° Cat.).

- Personal con más de 1 Función con vivienda: $1.316.343 (1° Cat.), $1.261.495 (2° Cat.), $1.206.648 (3° Cat.), $1.096.952 (4° Cat.).

- Personal con más de 1 Función sin vivienda: $1.504.674 (1° Cat.), $1.441.979 (2° Cat.), $1.379.285 (3° Cat.), $1.253.895 (4° Cat.).

- Encargado Guardacoches con vivienda: $1.148.903 (1° Cat.), $1.148.903 (2° Cat.), $1.148.903 (3° Cat.), $1.148.903 (4° Cat.).

De cuánto es el salario de la Policía bonaerense en octubre del 2026

- Encargado Guardacoches sin vivienda: $1.230.245 (1° Cat.), $1.230.245 (2° Cat.), $1.230.245 (3° Cat.), $1.230.245 (4° Cat.).

- Personal Vigilancia Nocturna: $1.339.194 (1° Cat.), $1.339.194 (2° Cat.), $1.339.194 (3° Cat.), $1.339.194 (4° Cat.).

- Personal Vigilancia Diurna: $1.260.779 (1° Cat.), $1.260.779 (2° Cat.), $1.260.779 (3° Cat.), $1.260.779 (4° Cat.).

- Personal Vigilancia Media Jornada: $630.390 (1° Cat.), $630.390 (2° Cat.), $630.390 (3° Cat.), $630.390 (4° Cat.).

- Encargado No Permanente Con vivienda: $738.455 (1° Cat.), $738.455 (2° Cat.), $738.455 (3° Cat.), $738.455 (4° Cat.).

- Encargado No Permanente Sin vivienda: $785.781 (1° Cat.), $785.781 (2° Cat.), $785.781 (3° Cat.), $785.781 (4° Cat.).

- Ayudante Temporario: $1.239.172 (1° Cat.), $1.239.172 (2° Cat.), $1.239.172 (3° Cat.), $1.239.172 (4° Cat.).

- Ayudante Temporario Media Jornada: $619.586 (1° Cat.), $619.586 (2° Cat.), $619.586 (3° Cat.), $619.586 (4° Cat.).

- Personal Jornalizado no más 18 horas (según ART. 7 INC. P HORA): $13.746,40 por hora.

- Suplente con horario por día: $60.026,80 por día.

Adicionales de convenio para trabajadores de edificios

La grilla de salarios aprobada fija además los valores asignados a los adicionales particulares que se abonan por tareas específicas desempeñadas en los consorcios. Estos rubros complementan los básicos según el equipamiento y las características del inmueble.

Sueldos de la seguridad privada en octubre: la escala salarial del CCT 507/07

Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina: $2.459,70. Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA: $42.366,00. Valor vivienda: $9.036,40. Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 - inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año (1%): $12.539,00. Plus por antigüedad - por año ART. 11 (2%): $25.077,90. Plus limpieza de cocheras: $33.566,70. Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades: $49.699,10. Plus Jardín: $33.566,70. Plus Zona Desfavorable: 50%. Título de Encargado Integral de Edificio: 10%. Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua: $56.467,60. Adicional Viáticos: $93.483,60.

GZ / lr