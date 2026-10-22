El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) firmó un acta acuerdo con la Federación Argentina de Asociación de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (FAATRA) el 20 de octubre de 2026. Las partes fijaron la pauta de ingresos vigente desde el 1° de octubre de 2026 en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 27/88.

De cuánto es el salario de la Policía bonaerense en octubre del 2026

El documento suscripto establece que la escala salarial de octubre incorpora montos básicos más sumas no remunerativas que se integrarán formalmente a los sueldos básicos a partir del 1° de enero de 2027. Las empresas que otorgaron pagos a cuenta de futuros aumentos desde enero de 2026 podrán absorberlos hasta su concurrencia.

El convenio estipula que las sumas no remunerativas serán computadas para el cálculo de horas extras, adicionales convencionales y aportes patronales tanto al sistema de obras sociales como a la entidad sindical.

Valores por hora para el personal jornalizado

Los trabajadores encuadrados bajo el régimen horario perciben durante este período un básico por hora al que se suma la asignación no remunerativa correspondiente por cada categoría operativa.

- Oficial Inspector: $8.891,37 básico más $535,26 no remunerativo por hora.

- Oficial de Primera: $8.333,77 básico más $501,69 no remunerativo por hora.

- Oficial: $7.996,62 básico más $481,40 no remunerativo por hora.

- Medio Oficial: $7.629,20 básico más $459,28 no remunerativo por hora.

Sueldos de las telecomunicaciones en octubre: las escalas oficiales de FOETRA para Claro, Telecom y Telefónica

- Engrasadores, Operarios Ayudantes, Lavadores, Limpiadores y Expendedores de Combustible: $7.529,79 básico más $453,29 no remunerativo por hora.

- Peón: $7.153,25 básico más $430,63 no remunerativo por hora.

- Aprendices Ayudantes (18 y 19 años): $6.237,36 básico más $375,49 no remunerativo por hora.

- Aprendices Ayudantes (16 y 17 años): $6.029,88 básico más $363,00 no remunerativo por hora.

Escala para el personal mensualizado

El esquema administrativo, técnico y de servicios comprende sumas fijas mensuales ajustadas para cada tramo del escalafón institucional.

- Auxiliar de Primera: $1.666.057,58 básico más $100.296,67 no remunerativo por mes.

- Auxiliar de Segunda: $1.527.282,83 básico más $91.942,43 no remunerativo por mes.

- Choferes: $1.457.583,85 básico más $87.746,55 no remunerativo por mes.

- Auxiliar de Tercera: $1.443.032,24 básico más $86.870,54 no remunerativo por mes.

- Maestranza: $1.309.424,10 básico más $78.827,33 no remunerativo por mes.

- Auxiliar de Cuarta: $1.304.582,50 básico más $78.535,87 no remunerativo por mes.

Sueldos de la UOM en octubre: la escala salarial y el ingreso mínimo de referencia

- Personal a sueldo comisión y/o bonificación: $1.304.582,50 básico más $78.535,87 no remunerativo por mes.

- Ingreso Mínimo Garantizado (I.M.G.): $1.121.021,29 básico más $67.485,48 no remunerativo por mes.

- Menores de 17 hasta 18 años: $1.155.923,50 básico más $69.586,59 no remunerativo por mes.

- Menores de hasta 16 años: $1.119.177,58 básico más $67.374,49 no remunerativo por mes.

Las partes fijaron que la aplicación de esta tabla en emprendimientos mineros o petroleros entrará en vigencia a partir del día siguiente a la notificación de la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo.

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