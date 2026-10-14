La Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA) y las cámaras empresarias del sector industrial alcanzaron un acuerdo paritario en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 260/75. La negociación suscrita entre la entidad gremial, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), la Federación de Cámaras Industriales de Artefactos para el Hogar (FEDEHOGAR), la Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines (CAIAMA) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) fijó los incrementos en los salarios básicos, la entrega de gratificaciones no remunerativas y la liquidación de sumas compensatorias.

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El entendimiento salarial posee alcance nacional e incluye a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con la única exclusión de las ramas 4 (Autopartes) y 8 (Electrónica) de esa jurisdicción insular. El acta rubricada establece las pautas de liquidación aplicables al período comprendido entre el 1º de abril y el 31 de marzo del año siguiente.

Dentro de la estructura de haberes aprobada para el mes de octubre, el entendimiento fija ajustes sobre las categorías de cada rama, la continuidad del pago de sumas extraordinarias no remunerativas de carácter fijo y la percepción de la última cuota de la compensación retroactiva por los meses del inicio del período paritario.

Valor hora e Ingreso Mínimo Global de Referencia en octubre

A partir del 1º de octubre, la convención colectiva determina una actualización en el valor hora para el personal jornalizado. En la Rama 17 (Metalmecánica), la categoría de ingresante alcanza un valor hora básico de $4.665,41, a partir del cual se aplican los ajustes proporcionales correspondientes a las distintas categorías y estamentos profesionales del CCT 260/75.

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En forma paralela a la grilla básica, el acuerdo contempla la vigencia del Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR). Para el mes de octubre, este piso remuneratorio global se ubica en $1.160.976 mensuales para los trabajadores que cumplan la jornada legal completa de trabajo.

El cómputo del IMGR se integra por la totalidad de los ingresos remunerativos y no remunerativos percibidos por el empleado, con la única excepción de las horas extraordinarias. En los casos de personal contratado bajo la modalidad de jornada reducida o a tiempo parcial, la cifra se liquida de manera proporcional a las horas trabajadas.

Sumas no remunerativas y cuota compensatoria

El esquema de liquidación determinado para octubre incluye una asignación extraordinaria no remunerativa de naturaleza excepcional por un valor fijo de $30.000 para todas las ramas y categorías del convenio. Este importe se abona junto con las remuneraciones del mes o en la liquidación de la segunda quincena para el personal jornalizado bajo la denominación "Gratificación Extraordinaria no remunerativa mes de octubre 2026, acuerdo agosto 2026".

Asimismo, durante octubre se efectiviza la tercera y última cuota de $70.000 correspondiente a la compensación extraordinaria no remunerativa por el período abril-julio, la cual totaliza la suma fija de $210.000 pagadera en tres tramos consecutivos. Dicha suma se abona de forma proporcional a los días efectivamente trabajados dentro de ese cuatrimestre.

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Sobre las gratificaciones no remunerativas pactadas en la negociación colectiva no se aplican aportes ni contribuciones a los subsistemas de la seguridad social, con excepción de los aportes sindicales con destino a la UOMRA y los aportes y contribuciones dirigidos al Sistema de Obras Sociales.

GZ / lr