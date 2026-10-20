La Federación de Obreros y Empleados de Telecomunicaciones de la República Argentina (FOETRA) publicó las planillas oficiales de escalas salariales vigentes para el mes de octubre de 2026. Las grillas acordadas por el sindicato de las telecomunicaciones establecen las remuneraciones fijas, adicionales, conceptos no remunerativos y totales conformados para el personal comprendido en las empresas Claro, Telecom y Telefónica.

Escala salarial de la industria avícola en octubre: los sueldos del CCT 796/22

El entendimiento salarial alcanzado por la organización gremial contempla esquemas diferenciados de liquidación según la unidad operativa, la jornada horaria desempeñada y el encuadramiento técnico o administrativo de cada trabajador dentro de las operadoras de servicios de telecomunicación.

Haberes en Claro, Telecom NOC, Telecom Móvil y Telefónica Móvil

En la empresa Claro, los sueldos totales conformados para el mes de octubre quedan liquidados de la siguiente forma según la carga horaria y función:

- Asesor 6 horas (AMBA e interior): básico de $1.281.562, adicional especial de $7.119 y un total conformado de $1.288.681.

- Técnico 6 horas (AMBA e interior): básico de $1.518.973, adicional especial de $8.444 y un total conformado de $1.527.417.

- Asesor 8 horas (AMBA e interior): básico de $1.905.444, adicional especial de $10.595 y un total conformado de $1.916.039.

- Técnico 8 horas (AMBA e interior): básico de $2.025.302, adicional especial de $11.258 y un total conformado de $2.036.560.

Sueldos de la UOM en octubre: la escala salarial y el ingreso mínimo de referencia

Para el área de Telecom NOC, la estructura remunerativa para las tres escalas de desempeño registra las siguientes cifras:

- Categ. NOC 3: salario básico de $1.427.150, adicional especial de $951.259, subtotal remunerativo fijo de $2.378.409, viáticos por $335.027, tarifa telefónica de $357, subtotal no remunerativo de $335.384 y un total conformado de $2.713.793.

- Categ. NOC 2: salario básico de $1.539.806, adicional especial de $1.026.340, subtotal remunerativo fijo de $2.566.146, viáticos por $361.352, tarifa telefónica de $357, subtotal no remunerativo de $361.709 y un total conformado de $2.927.855.

- Categ. NOC 1: salario básico de $1.648.965, adicional especial de $1.099.094, subtotal remunerativo fijo de $2.748.059, viáticos por $386.865, tarifa telefónica de $357, subtotal no remunerativo de $387.222 y un total conformado de $3.135.281.

A su vez, la empresa determina adicionales y compensaciones mensuales de $317.975 para Adicional NOC A - NOC 3, $262.882 para Adicional NOC A - NOC 2 y $205.039 para Adicional NOC A - NOC 1.

En la división de Telecom Móvil, las asignaciones para las distintas categorías operativas presentan los siguientes totales conformados:

- Categ. A: básico de $1.510.974, a cuenta de $547, ajuste convencional de $19.158, Acta Acuerdo Julio/18 de $64.429 y total conformado de $1.530.679.

- Categ. B: básico de $1.528.918, a cuenta de $547, ajuste convencional de $19.401, Acta Acuerdo Julio/18 de $70.666 y total conformado de $1.548.866.

- Categ. C: básico de $1.554.938, a cuenta de $547, ajuste convencional de $19.750, Acta Acuerdo Julio/18 de $76.961 y total conformado de $1.575.235.

- Categ. D: básico de $1.632.558, a cuenta de $547, ajuste convencional de $20.799, Acta Acuerdo Julio/18 de $81.122 y total conformado de $1.653.904.

- Categ. E: básico de $1.684.228, a cuenta de $547, ajuste convencional de $21.496 y total conformado de $1.706.271.

- Categ. F: básico de $1.758.285, a cuenta de $547, ajuste convencional de $22.495 y total conformado de $1.781.327.

Cuánto cobran los empleados de McDonald's, Burger King y Mostaza en octubre 2026

- Categ. TO: básico de $1.834.252, ajuste convencional de $23.511 y total conformado de $1.857.763.

- Categ. T1: básico de $2.067.049, ajuste convencional de $26.653 y total conformado de $2.093.702.

- Categ. T2: básico de $2.267.025, ajuste convencional de $29.351 y total conformado de $2.296.376.

- Categ. T3: básico de $2.468.886, ajuste convencional de $32.072 y total conformado de $2.500.958.

- Categ. T4: básico de $2.602.298, ajuste convencional de $33.872 y total conformado de $2.636.170.

- Categ. TS: básico de $2.824.725, ajuste convencional de $36.872 y total conformado de $2.861.597.

- Categ. T6: básico de $3.009.303, ajuste convencional de $39.362 y total conformado de $3.048.665.

- Categ. T7: básico de $3.228.817, ajuste convencional de $42.324 y total conformado de $3.271.141.

- Categ. T8: básico de $3.458.770, ajuste convencional de $45.425 y total conformado de $3.504.195.

- Categ. T9: básico de $3.665.486, ajuste convencional de $48.214 y total conformado de $3.713.700.

- Categ. T10: básico de $3.844.992, ajuste convencional de $50.635 y total conformado de $3.895.627.

Por su parte, la grilla salarial en Telefónica Móvil establece los siguientes montos por escalafón:

- Categ. A: básico de $1.511.027, suma remunerativa a cuenta de $547, ajuste convencional de $19.160 y total de $1.530.734.

- Categ. B: básico de $1.528.861, suma remunerativa a cuenta de $547, ajuste convencional de $19.401 y total de $1.548.809.

- Categ. C: básico de $1.555.027, suma remunerativa a cuenta de $547, ajuste convencional de $19.755 y total de $1.575.329.

- Categ. D: básico de $1.569.542, ajuste convencional de $19.942 y total de $1.589.484.

- Categ. E: básico de $1.621.163, ajuste convencional de $20.637 y total de $1.641.800.

- Categ. F: básico de $1.695.133, ajuste convencional de $21.634 y total de $1.716.767.

- Categ. TO: básico de $1.834.235, ajuste convencional de $23.509 y total de $1.857.744.

- Categ. T1: básico de $2.067.081, ajuste convencional de $26.655 y total de $2.093.736.

- Categ. T2: básico de $2.267.027, ajuste convencional de $29.349 y total de $2.296.376.

- Categ. T3: básico de $2.468.855, ajuste convencional de $32.073 y total de $2.500.928.

Sueldos de la seguridad privada en octubre: la escala salarial del CCT 507/07

- Categ. T4: básico de $2.602.378, ajuste convencional de $33.874 y total de $2.636.252.

- Categ. T5: básico de $2.824.843, ajuste convencional de $36.874 y total de $2.861.717.

- Categ. T6: básico de $3.009.258, ajuste convencional de $39.362 y total de $3.048.620.

- Categ. T7: básico de $3.228.792, ajuste convencional de $42.323 y total de $3.271.115.

- Categ. T8: básico de $3.458.797, ajuste convencional de $45.425 y total de $3.504.222.

- Categ. T9: básico de $3.665.447, ajuste convencional de $48.214 y total de $3.713.661.

- Categ. T10: básico de $3.845.009, ajuste convencional de $50.635 y total de $3.895.644.

GZ