La Secretaría de Trabajo de la Nación y las entidades gremiales del sector público alcanzaron la actualización salarial de la Paritaria Nacional 2026-2027 para el personal del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), homologado por el Decreto Nº 40/2007. El esquema fija los valores vigentes para el cuatrimestre de septiembre a diciembre e incrementa el valor de la Unidad Retributiva (U.R.) a $1.099,38 a partir del 1º de octubre.

Cuánto cobran los empleados de McDonald's, Burger King y Mostaza en octubre 2026

La grilla aprobada abarca las remuneraciones mensuales de los agrupamientos Profesional, Técnico, Asistente Técnico y Servicios Generales, distribuidas en tramos General, Principal y Superior, además de los adicionales específicos por función ejecutiva, jefatura y compensación transitoria operativa.

El acuerdo contempla la percepción de los importes básicos junto con el pago de adicionales asignados según el nivel de responsabilidad.

Escala salarial completa del SENASA en octubre por agrupamiento

A continuación se detallan las remuneraciones correspondientes al mes de octubre para cada uno de los tramos, grados y funciones dentro de la estructura del organismo:

Agrupamiento Profesional (Profesional Operativo y Administrativo):

- Tramo General - Grado 13: $1.545.728,28

- Tramo General - Grado 12: $1.572.113,40

- Tramo General - Grado 11: $1.602.896,04

- Tramo General - Grado 10: $1.642.473,72

- Tramo General - Grado 9: $1.684.250,16

- Tramo General - Grado 8: $1.727.125,98

- Tramo General - Grado 7: $1.774.399,32

- Tramo General - Grado 6: $1.829.368,32

Sueldos de la UOM en octubre: la escala salarial y el ingreso mínimo de referencia

- Tramo General - Grado 5: $1.889.834,22

- Tramo General - Grado 4: $1.968.989,58

- Tramo General - Grado 3: $2.042.648,04

- Tramo General - Grado 2: $2.124.002,16

- Tramo General - Grado 1: $2.216.350,08

- Tramo Principal - Grado 8: $1.829.368,32

- Tramo Principal - Grado 7: $1.876.641,66

- Tramo Principal - Grado 6: $1.931.610,66

- Tramo Principal - Grado 5: $1.992.076,56

- Tramo Principal - Grado 4: $2.071.231,92

- Tramo Principal - Grado 3: $2.144.890,38

- Tramo Principal - Grado 2: $2.226.244,50

- Tramo Principal - Grado 1: $2.318.592,42

- Tramo Superior - Grado 3: $2.247.132,72

- Tramo Superior - Grado 2: $2.328.486,84

- Tramo Superior - Grado 1: $2.420.834,76

Agrupamiento Técnico (Técnico Operativo y Administrativo):

- Tramo General - Grado 16: $965.255,64

- Tramo General - Grado 15: $982.845,72 - Tramo General - Grado 14: $1.004.833,32

- Tramo General - Grado 13: $1.029.019,68

- Tramo General - Grado 12: $1.055.404,80

- Tramo General - Grado 11: $1.086.187,44

- Tramo General - Grado 10: $1.125.765,12

- Tramo General - Grado 9: $1.167.541,56

- Tramo General - Grado 8: $1.210.417,38

- Tramo General - Grado 7: $1.257.690,72

- Tramo General - Grado 6: $1.312.659,72

- Tramo General - Grado 5: $1.373.125,62

- Tramo General - Grado 4: $1.452.280,98

- Tramo Principal - Grado 11: $1.165.342,80

- Tramo Principal - Grado 10: $1.204.920,48

- Tramo Principal - Grado 9: $1.246.696,92

- Tramo Principal - Grado 8: $1.289.572,74

- Tramo Principal - Grado 7: $1.336.846,08

- Tramo Principal - Grado 6: $1.391.815,08

- Tramo Principal - Grado 5: $1.452.280,98

- Tramo Principal - Grado 4: $1.531.436,34

- Tramo Superior - Grado 6: $1.472.069,82

- Tramo Superior - Grado 5: $1.532.535,72

- Tramo Superior - Grado 4: $1.611.691,08

Sueldos de la seguridad privada en octubre: la escala salarial del CCT 507/07

Agrupamiento Asistente Técnico (Asistente Técnico Operativo y Administrativo):

- Tramo General - Grado 18: $843.224,46

- Tramo General - Grado 17: $856.417,02 - Tramo General - Grado 16: $870.708,96

- Tramo General - Grado 15: $888.299,04 - Tramo General - Grado 14: $910.286,64

- Tramo General - Grado 13: $934.473,00 - Tramo General - Grado 12: $960.858,12

- Tramo General - Grado 11: $991.640,76 - Tramo General - Grado 10: $1.031.218,44

- Tramo General - Grado 9: $1.072.994,88

- Tramo General - Grado 8: $1.115.870,70

- Tramo General - Grado 7: $1.163.144,04

- Tramo General - Grado 6: $1.218.113,04

- Tramo Principal - Grado 13: $1.005.932,70

- Tramo Principal - Grado 12: $1.032.317,82

- Tramo Principal - Grado 11: $1.063.100,46

- Tramo Principal - Grado 10: $1.102.678,14

- Tramo Principal - Grado 9: $1.144.454,58

- Tramo Principal - Grado 8: $1.187.330,40

- Tramo Principal - Grado 7: $1.234.603,74

- Tramo Principal - Grado 6: $1.289.572,74

- Tramo Superior - Grado 8: $1.257.690,72

- Tramo Superior - Grado 7: $1.304.964,06

- Tramo Superior - Grado 6: $1.359.933,06

Agrupamiento Servicios Generales:

- Tramo General - Grado 20: $ 665.124,90

- Tramo General - Grado 19: $673.919,94 - Tramo General - Grado 18: $687.112,50

- Tramo General - Grado 17: $700.305,06 - Tramo General - Grado 16: $714.597,00

- Tramo General - Grado 15: $732.187,08 - Tramo General - Grado 14: $754.174,68

- Tramo General - Grado 13: $778.361,04 - Tramo General - Grado 12: $804.746,16

- Tramo General - Grado 11: $835.528,80 - Tramo General - Grado 10: $875.106,48

- Tramo General - Grado 9: $916.882,92 - Tramo General - Grado 8: $959.758,74

- Tramo Principal - Grado 15: $789.354,84 - Tramo Principal - Grado 14: $811.342,44

- Tramo Principal - Grado 13: $835.528,80- Tramo Principal - Grado 12: $861.913,92

- Tramo Principal - Grado 11: $892.696,56- Tramo Principal - Grado 10:$932.274,24

- Tramo Principal - Grado 9: $974.050,68 - Tramo Principal - Grado 8: $1.016.926,50

- Tramo Superior - Grado 10: $989.442,00 - Tramo Superior - Grado 9: $1.031.218,44

- Tramo Superior - Grado 8: $1.074.094,26

Escala salarial de Camioneros en septiembre: cuánto cobra cada categoría

Funciones ejecutivas, de jefatura y compensaciones operativas

El régimen establecido por el Decreto Nº 40/2007 contempla suplementos remunerativos adicionales para los cargos que ejercen funciones de responsabilidad jerárquica o tareas operativas de campo. Para los cargos con Función Ejecutiva, los montos mensuales fijados en octubre alcanzan $1.842.560,88 para el Nivel I; $1.665.560,70 para el Nivel II; $1.500.653,70 para el Nivel III; y $1.335.746,70 para el Nivel IV.

A su vez, las asignaciones para la Función de Jefatura quedan constituidas en $659.628,00 para la categoría I; $ 494.721,00 para la categoría II; $329.814,00 para la categoría III; y $164.907,00 para la categoría IV.

Por su parte, el personal del Agrupamiento Operativo percibe una Compensación Transitoria mensual de $ 250.922,49 en la categoría Profesional Operativo; $157.914,94 para Técnico Operativo; y $140.896,54 en el estamento Asistente Técnico Operativo[cite: 26]. Los importes detallados no incluyen la suma fija no bonificable de $4.000 aplicable a remuneraciones menores a$ 60.000 a valores de enero de 2020, ni la suma fija remunerativa por única vez de $ 80.000 estipulada para el mes de diciembre.

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