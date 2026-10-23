Menos trabajadores aportan y más jubilados dependen del Estado

La caída del empleo formal en Argentina agrava la crisis de financiamiento del sistema previsional, mientras el envejecimiento poblacional amenaza con incrementar el gasto público destinado a jubilaciones y atención médica de adultos mayores. Según el SIPA, en julio de 2026 se perdieron 134.500 empleos asalariados privados respecto de un año atrás. A su vez, el 54,5% de los ocupados no realizaba aportes jubilatorios en el primer trimestre. Esta combinación profundiza el desequilibrio entre quienes financian el sistema y quienes dependen de sus prestaciones.

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El último informe de la Secretaría de Trabajo, elaborado sobre la base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), registró 12,726 millones de trabajadores formales en julio, un 1,1% menos que un año antes. El empleo asalariado privado cayó 2,2% interanual y se ubicó en 6,082 millones de personas. La tendencia descendente, que comenzó en septiembre de 2023, volvió a profundizarse desde junio de 2025 y continuó durante 2026.

El deterioro también alcanza a la composición del mercado laboral. Mientras el empleo asalariado registrado perdió 155.300 puestos en un año, la cantidad de monotributistas aumentó en 58.800 personas, un 2,7%. Federico Pastrana, economista de la consultora C-P, advirtió que este desplazamiento hacia el cuentapropismo afecta los ingresos de los trabajadores y reduce los recursos que recibe la seguridad social.

Menos empleo formal y más informalidad: el problema de los aportes jubilatorios

El economista Hernán Letcher, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sostuvo que el 54,5% de los ocupados no realizaba aportes jubilatorios al primer trimestre de 2026, una proporción que, según su análisis, se profundizó durante la gestión de Javier Milei. El gráfico difundido por CEPA muestra que apenas el 45,2% de las personas ocupadas efectuaba aportes al sistema.

Para Letcher, el indicador refleja un deterioro más amplio del mercado de trabajo. “Hoy tenés caída del salario, pérdida de puestos de trabajo, incremento de desocupación y precarización en formalidad laboral”, afirmó. También cuestionó que la Ley Bases y la reforma laboral no hayan revertido esa tendencia, pese a que, según planteó, fueron presentadas como herramientas para mejorar las condiciones de contratación.

Pastrana señaló que el problema no se limita a la pérdida de asalariados, sino también a su reemplazo por modalidades que aportan menos. Según sus estimaciones, un asalariado promedio aporta diez veces más que un monotributista de la categoría más baja. Por eso, advirtió que el crecimiento del cuentapropismo puede ampliar el déficit previsional, incluso cuando una parte de esos trabajadores permanece dentro de la formalidad.

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El sistema previsional necesita más aportantes para financiar las jubilaciones

Diego Piccardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, explicó que los aportes y contribuciones a la seguridad social cubrieron apenas el 59% del gasto en prestaciones sociales entre enero y septiembre, según cálculos propios basados en datos fiscales del Ministerio de Economía. El resto debió financiarse con otros recursos del Estado, lo que evidencia la dependencia del sistema respecto de la recaudación tributaria general.

La magnitud del desequilibrio también aparece en las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), citadas por Piccardo. Según indicó, el SIPA necesitaría aproximadamente un 50% más de trabajadores aportantes para cubrir sus erogaciones sin déficit, siempre que se mantuvieran constantes las remuneraciones y los haberes contemplados en ese cálculo.

Para el economista, el envejecimiento poblacional agravará esa situación si el empleo registrado no crece al ritmo necesario. “Si el empleo registrado no crece al ritmo necesario, habrá cada vez menos aportantes por cada jubilado”, advirtió. Esto obligaría a destinar una proporción mayor de los recursos tributarios a las prestaciones previsionales y reduciría el margen disponible para otras funciones del Estado.

Pastrana coincidió en que la presión demográfica representa un desafío de largo plazo, pero consideró que Argentina enfrenta una dificultad adicional: el estancamiento de la actividad económica. Según explicó, la caída del empleo formal impide recuperar aportes y contribuciones. “La solución es que la Argentina crezca, básicamente. Es un problema más macro que un problema particular del mercado laboral”, sostuvo.

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Envejecimiento poblacional: el gasto en jubilaciones y PAMI presiona las cuentas públicas

Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) advirtió que el gasto público destinado a la vejez creció en las últimas décadas a un ritmo superior al resto de las erogaciones estatales. Tomando como base 100 el promedio de la década de 1980, el gasto en jubilaciones y PAMI llegó a 220 en 2017 y se ubicó en 173 durante 2024. En cambio, el resto del gasto público alcanzó un índice de 105 ese último año.

Esto significa que, en términos del PBI, el gasto destinado a la vejez era en 2024 un 73% superior al promedio de los años ochenta, mientras que las demás erogaciones apenas lo superaban en un 5%. IDESA advirtió que la dinámica demográfica continuará presionando las cuentas públicas y utilizó como ejemplo la crisis fiscal de Francia, donde el crecimiento del gasto previsional constituye, según su análisis, uno de los principales factores de desequilibrio.

El instituto sostuvo que Argentina necesita una reforma estructural que vincule los haberes con los aportes realizados durante la vida laboral y la expectativa de vida al momento del retiro, mediante un sistema de cuentas nocionales. También propuso modificar las pensiones derivadas y revisar la cobertura sanitaria de los jubilados. Para IDESA, esperar que el crecimiento económico o una reforma laboral resuelvan por sí solos el problema sería un error, porque las erogaciones también aumentan por el envejecimiento.

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Piccardo coincidió en la necesidad de adaptar el sistema previsional a los cambios demográficos, aunque destacó que cualquier reforma debe acompañarse de medidas que faciliten la contratación formal y mejoren la productividad y los salarios. Pastrana, en cambio, puso el acento en recuperar la actividad económica y cuestionó el deterioro de los ingresos de los jubilados.

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