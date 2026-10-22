Futuro del trabajo: las tres claves que definirán la agenda corporativa en 2027 según la séptima edición de HRTrends

El pasado 13 de octubre se realizó en Buenos Aires la séptima edición de HRTrends, el evento de tendencias en Recursos Humanos organizado por Bonda, la empresa líder de beneficios corporativos de América Latina. El encuentro reunió a más de 700 profesionales para debatir los temas que marcarán la agenda de las organizaciones en 2027.

Beneficios que se miden por su impacto, no por su valor

El comienzo de la jornada estuvo a cargo de Agustín Perelman, cofundador de Bonda, quien planteó que los beneficios corporativos dejaron de medirse por su valor nominal para centrarse en el impacto concreto que generan en la vida de cada persona. Según el empresario, uno de los aprendizajes más relevantes surgidos durante la pandemia fue que las necesidades de los colaboradores cambian rápidamente y exigen soluciones más flexibles. “Un beneficio no vale por lo que es, sino por lo que le resuelve a una persona en ese momento de su vida”, sostuvo.

En ese sentido, repasó la evolución de su empresa desde el año 2020, cuando la compañía reformuló su propuesta de valor para acompañar nuevas demandas vinculadas al bienestar, las compras digitales y los sistemas de reconocimiento de puntos canjeables por gift cards. También presentó datos del Informe de Beneficios Corporativos HRTrends Argentina 2026, que muestran que el 88,3% de las empresas considera que los beneficios flexibles favorecen la permanencia del talento, mientras que el 74% de los colaboradores los percibe como un apoyo económico relevante.

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Qué hacen las empresas que marcan la diferencia

Luego se llevó a cabo el panel "Donde las personas importan: organizaciones que marcan la diferencia", moderado por Laura Mafud, editora de Forbes Argentina, que reunió a Sebastián Torriti (Banco Hipotecario), Denise Mizrahi (KPMG), Sofía Suárez Vigil (Farmaplus) y Bárbara Cornejo (Enel), quienes coincidieron en un diagnóstico sobre el contexto laboral: el colaborador hoy espera una propuesta de beneficios a su medida.

Especialistas y referentes de Recursos Humanos debatieron sobre la personalización de beneficios y la adaptación al recambio generacional en las empresas.

El primero en tomar la palabra fue Torriti, gerente de Capital Humano y Transformación de Banco Hipotecario, quien puso el foco en el recambio generacional que vive la entidad: hace tres años, solo el 2% de la dotación tenía menos de 30 años; hoy ese grupo representa entre el 28% y el 29%. "La gente hoy se conecta con el propósito y no tanto con la posición", afirmó.

En la misma línea, Mizrahi, gerente senior de People, Performance & Culture de KPMG, relató cómo la firma mapeó toda la experiencia del colaborador, desde el ingreso hasta los motivos de salida. Así descubrió que cada generación vive de forma distinta la misma propuesta de valor: la Generación Z necesita conocer desde el primer día su ruta de crecimiento, los millennials buscan desafíos y reconocimiento, y la Generación X quiere que se valore su trayectoria. "La clave es tener información, datos y construir una estrategia sobre la base de eso", resumió.

Por su parte, Suárez Vigil, gerente de People and Culture de Farmaplus, compartió el desafío de crecer sin perder identidad: la cadena pasó de 45 sucursales en 2024 a más de 100 en Córdoba, Buenos Aires y Mar del Plata. "Poner a las personas en el centro tiene que ver con que el crecimiento no deje a nadie lejos: ni el cliente que viene a la farmacia ni el empleado que lo atiende", señaló.

Por último, Cornejo, gerente de People Empowerment de Enel, planteó que las áreas de Recursos Humanos también tienen que ponerse en el centro para poder cuidar a los demás: "en un mundo con tanta tecnología, volvernos más humanos nos obliga a dedicarnos a las personas y a entender qué necesitan".

Tecnología y modernización laboral

La incorporación de tecnología fue otro de los ejes del encuentro. Carolina Civale, gerente de Optimización y Tecnologías de YPF, explicó cómo la compañía avanza desde la digitalización de procesos hacia un modelo de gestión inteligente apoyado en datos e inteligencia artificial, en cuatro etapas: digitalizar, integrar, optimizar e "inteligentizar". Según los datos que presentó, más del 50% de las inversiones de los últimos tres años se destinó a reemplazar tecnologías obsoletas, y se identificaron más de 300 oportunidades de mejora mediante la metodología Lean.

Más de 700 profesionales del sector se reunieron en Buenos Aires para debatir los temas que marcarán la agenda de las organizaciones hacia 2027.

Sobre el contexto normativo, Carlos Ray, Head of Legal and H&S de Randstad para Argentina y Uruguay, analizó los desafíos de la modernización laboral en un mercado con altos niveles de informalidad y uno de los costos laborales más elevados entre las economías comparadas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Entre los cambios que impactarán en las áreas de personas mencionó el rediseño de beneficios sociales, la revisión del período de prueba, la implementación de bancos de horas y la adaptación de las políticas de teletrabajo.

De la mirada macroeconómica a la economía real

Por otro lado, el analista económico Claudio Zuchovicki anticipó que las mayores oportunidades de crecimiento se concentrarán en la economía real, especialmente en energía y minería, y advirtió que la inteligencia artificial está transformando industrias completas. "No le tengan tanto miedo al futuro. Nos vamos a tener que arriesgar en la economía real", afirmó.

El liderazgo que impacta a las personas

El cierre del evento estuvo a cargo de Luciana Aymar, ex capitana de Las Leonas y ocho veces elegida mejor jugadora de hockey del mundo, que llevó al plano corporativo los aprendizajes del alto rendimiento. Puso el foco en el talento individual al servicio del objetivo colectivo y en el líder como facilitador del crecimiento del equipo. "Por momentos sentí que mi talento podía obstaculizar al resto, eso me llevó a trabajar para hacer brillar al equipo", contó. También destacó el sentido de pertenencia, los valores compartidos, la resiliencia y la cultura como claves que también aplican a las empresas.

HRTrends se ha convertido en el evento de referencia de los profesionales de Recursos Humanos de la región y se realiza en Argentina, Chile, Colombia y México. A lo largo de sus ediciones ha reunido a más de 7.000 asistentes y a más de 90 oradores de toda América Latina. “En cada edición nos desafiamos a llevar adelante el mejor evento para los líderes de Recursos Humanos y de las áreas de Talento de toda la región. El objetivo va mucho más allá del networking: queremos que nuestros asistentes conozcan las mejores prácticas y los casos más innovadores, y que se lleven ese conocimiento a sus empresas para ponerlo en práctica”, explicó Brian Klahr, cofundador de Bonda. En el marco del evento, Bonda anunció además que llegó a los 2.000 clientes.

A lo largo de la jornada, conducida por Fer Niizawa, las distintas miradas dejaron un mensaje en común: el futuro del trabajo estará definido por organizaciones capaces de combinar tecnología, flexibilidad y liderazgo humano, y de escuchar a sus equipos para diseñar propuestas a la medida de cada persona.



Esta edición fue posible gracias a la participación de sus sponsors: Mandü, SanCor Salud, BenchClub, Trama, Motorola, El Cronista, Ámbito Financiero, Perfil, Cobalto Capital, Deel, Randstad, Bombicino Diagnósticos, Cabify para Empresas, Samsonite, Great Place To Work, Formas Publicitarias, Pandapé, WTW, OMINT, Suessa, Social Lunch, English Services, The Healthy Club, Newsan y Medifé Empresas.