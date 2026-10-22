U2 en River: precios, ubicaciones y cuándo salen a la venta las entradas para sus dos shows

U2 volverá a la Argentina después de casi una década para presentarse el 23 y el 25 de marzo de 2027 en el Estadio River Plate. En el marco de su nueva gira mundial, The Greatest Show on Earth, la banda irlandesa celebrará sus cincuenta años de trayectoria con dos shows producidos por DF Entertainment, que tendrán a Beck como invitado especial.

Los conciertos recorrerán algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera y ofrecerán la oportunidad de escuchar en vivo los temas de Carnaval de Luz, su nuevo álbum de estudio.

Cuándo salen a la venta las entradas para U2 en River

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de All Access y se venderán en dos etapas:

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Preventa Santander Visa: miércoles 21 de octubre de 2026, a partir de las 10:00. Los clientes de Santander Visa podrán comprar sus entradas en seis cuotas sin interés.

Venta general: jueves 22 de octubre de 2026, desde las 10:00, habilitada para todos los medios de pago.

La recomendación es ingresar a la plataforma oficial de venta para consultar las ubicaciones disponibles y realizar la compra.

Página oficial de venta: All Access

Cómo comprar entradas desde el exterior

Quienes intenten comprar tickets desde fuera de la Argentina deberán comunicarse previamente con el banco o la entidad emisora de su tarjeta para solicitar la preautorización de compras internacionales. Esta gestión puede ayudar a evitar rechazos al momento de realizar el pago.

El regreso de U2 a la Argentina

Con cinco décadas de trayectoria, U2 continúa convirtiendo cada gira en un acontecimiento que trasciende lo musical. Sus presentaciones se caracterizan por la potencia de sus interpretaciones y por puestas en escena que han redefinido la experiencia de los conciertos en estadios.

En marzo de 2027, la banda volverá a encontrarse con el público argentino para sumar un nuevo capítulo a su historia, con dos noches en River Plate que prometen reunir sus grandes clásicos y su nueva etapa musical.

Fechas: 23 y 25 de marzo de 2027.

Lugar: Estadio River Plate, Buenos Aires.

Entradas: exclusivamente a través de All Access.