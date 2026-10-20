Recorte en el Plan Remediar: Julio Zamora denunció el desfinanciamiento en salud tras la quita de medicamentos básicos

A través de una resolución adoptada por el Gobierno Nacional, se redujo al mínimo el listado de medicamentos del Plan Remediar, una iniciativa destinada a garantizar el acceso de fármacos a personas en estado de vulnerabilidad social. El intendente de Tigre, Julio Zamora, puntualizó en que “es imprescindible que no haya interrupción en la provisión de los remedios”.

Y agregó: "El programa constituye una herramienta imprescindible que garantiza el derecho a la salud y permite que sectores vulnerables accedan a medicación esencial de manera gratuita. En Tigre -durante 2025- más de 50.000 vecinos recibieron estos fármacos, pero durante este año solo recibimos poco más de 10 botiquines de los 397 del año anterior”.

"El Municipio no se opone a mecanismos de control o auditoría. Desde ya que acompañamos toda iniciativa que tenga como objetivo optimizar la gestión de los recursos públicos. Sin embargo, es imprescindible que estos procesos no tengan consecuencias en la salud de la población", cerró.

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La Resolución 1477/2026 -publicada en el boletín oficial- señala que el Ministerio de Salud Nacional derogó el listado de medicamentos que se entregaban a centros de atención y hospitales. Los mismos tenían como destino la comunidad que se atiende en nosocomios públicos de los diferentes distritos del país: eran 160 y solo quedaron 6.

A través de esta “reestructuración del programa sanitario”, el Gobierno nacional deja al descubierto necesidades básicas que tienen que ver con el acceso a la salud para mujeres embarazadas, adultos mayores, niños y adolescentes.

Los medicamentos que quedan fuera de la nómina son: amoxicilina, la metformina, la levotiroxina y el salbutamol; entre otros. Los mismos fueron reemplazados por ácido acetilsalicílico (aspirina), atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.

La decisión adoptada es una muestra clara del sistemático recorte a la salud pública, donde los principales afectados son vecinos y vecinas que se encuentran en estado de fragilidad extrema ante un contexto socioeconómico complejo, donde también se ven afectados los sectores laborales, productivos y educativos.

Ante esta medida -que no solo afecta al pueblo tigrense- el Municipio cuestiona la decisión adoptada, debido a que desde el año 2002 la iniciativa brindó acompañamiento para que la comunidad más necesitada pueda acceder de manera gratuita a fármacos en el primer nivel de atención.