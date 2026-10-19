Día de la Lealtad en Tucumán: Jaldo reunió a más de 50.000 personas y lanzó un contundente mensaje al PJ nacional

El gobernador y vicepresidente del Partido Justicialista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, encabezó el acto por el 81° aniversario del Día de la Lealtad Peronista ante más de 50.000 personas en el Hipódromo de Tucumán. Durante su discurso, defendió la gestión provincial, convocó a fortalecer la unidad partidaria y planteó la necesidad de construir una alternativa nacional de cara a las próximas elecciones.

“Somos el partido mayoritario, somos el partido que gobierna la provincia, somos el partido del que dependen dos millones de tucumanos”, sostuvo Jaldo, quien llamó a dirigentes y militantes a renovar su compromiso con la sociedad y acompañar el proyecto político provincial.

El mandatario destacó la participación de militantes de distintos puntos de Tucumán y calificó la convocatoria como una de las más importantes del país. “Este 17 de octubre acá en Tucumán va a quedar grabado en la retina y en el corazón de cada uno de los que han participado de este importante acto”, expresó.

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En ese sentido, señaló que la responsabilidad del oficialismo excede la conducción partidaria y comprende la atención de las demandas sociales. “No solo tenemos que conducir los destinos de nuestro espacio político, sino que tenemos que todos los días atender las necesidades que tienen los tucumanos y, dentro de nuestras posibilidades, ir mejorando la calidad de vida”, afirmó.

Jaldo también destacó la decisión de Tucumán de participar en la competencia electoral y mencionó a los principales referentes del espacio. “Tucumán es una de las primeras provincias que ha aceptado el desafío de salir a competir democráticamente en las elecciones, con Miguel Acevedo como candidato a vicegobernador y con Rossana Chahla como candidata a intendenta de San Miguel de Tucumán”, manifestó.

Autonomía y unidad en el peronismo nacional

Uno de los ejes centrales del discurso fue la autonomía de las provincias para definir sus estrategias políticas y electorales. “Nadie de Buenos Aires, sea del partido que sea, me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia. Tucumán está primero”, enfatizó.

En el plano nacional, el gobernador reclamó que el justicialismo respete la autonomía de cada distrito y avance hacia una propuesta común. “Cada distrito tiene que manejarse solo, cada provincia tiene la autonomía y hay que practicar el verdadero federalismo dentro del Partido Justicialista”, sostuvo.

Jaldo consideró que los referentes del espacio deberán alcanzar acuerdos para definir una fórmula competitiva y con capacidad de gestión. “Seguramente, cuando se tomen las decisiones sobre los candidatos, vamos a ir todos juntos a acompañar. Poniéndonos de acuerdo vamos a elegir la mejor fórmula, la más competitiva”, señaló.

Además, planteó que el objetivo electoral debe estar acompañado por una propuesta de gobierno. “No una fórmula solo para ganar, sino una fórmula que nos permita gobernar bien la República Argentina para que nunca más pase lo que está pasando en el día de hoy”, agregó.

En el plano provincial, Jaldo cuestionó los intentos de impugnar su candidatura y aseguró: “El 9 de mayo Osvaldo Jaldo va a estar en las urnas del peronismo”. También convocó a la militancia a involucrarse en la campaña y defender los intereses de Tucumán.