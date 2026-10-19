Medicina de precisión: la nueva clínica que busca evitar patologías crónicas

Frente al enfoque reactivo tradicional, la medicina de precisión propone un cambio de paradigma para interceptar patologías antes de sus primeras manifestaciones clínicas. En esta línea, la apertura de un nuevo centro integral en el norte del Gran Buenos Aires busca consolidar un esquema donde el paciente monitoree activamente sus indicadores de salud a lo largo del tiempo: ERA Longevity.

El incremento global de la expectativa de vida plantea un interrogante central en los sistemas de salud actuales: prolongar los años de existencia no garantiza conservarlos con plenitud física y cognitiva.

Un esquema predictivo ante patologías prevenibles

Las estadísticas médicas indican que más de un 85% de los cuadros crónicos responde a factores que pueden intervenirse a tiempo. No obstante, el acceso a evaluaciones preventivas suele presentarse de manera dispersa en el circuito asistencial convencional.

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Para sortear esa fragmentación, la propuesta desplegada en Colectora Panamericana 2121 (San Isidro) articula más de 20 consultorios y un equipo médico interdisciplinario y board científico. Médicos de especialidades como cardiología, neurología, endocrinología, medicina del dolor y terapias regenerativas integran sus criterios junto a profesionales de nutrición funcional, psicoinmunoneuroendocrinología y rehabilitación.

Dra. Natalia Ayala Vázquez y Dr. Santiago Ficcadenti, Co-Founders de ERA Longevity.

Según explica la Dra. Natalia Ayala Vázquez, neurocirujana y cofundadora del proyecto, la disciplina no está orientada únicamente a extender los años de vida, sino a optimizar el estado de salud presente y futuro. Bajo este criterio, las personas consideradas sanas ingresan en un seguimiento preventivo regular.

Cuáles son las tres etapas del tratamiento personalizado

El procedimiento clínico desarrollado por el Dr. Santiago Ficcadenti (Co-founder & Director Médico de ERA) y el equipo médico se divide en tres fases consecutivas que ordenan el monitoreo del paciente:

Predict (predicción): miden y estratifican riesgos a través de antecedentes, biomarcadores de precisión y diagnóstico estructurado.

Prevent (prevención) : donde actúan tempranamente sobre riesgos modificables con protocolos personalizados que integran medicina, nutrición, ejercicio, sueño, hábitos y terapias regenerativas según el perfil de cada persona.

Perform (rendimiento): donde reevalúan resultados y evolución con seguimiento longitudinal, ajustamos la estrategia y medimos tanto cambios objetivos como subjetivos

La infraestructura física, diseñada para una capacidad de atención superior a las 1.500 personas mensuales, se víncula con un soporte digital que expande el alcance del tratamiento.

La recepción de la clínica integra más de 20 consultorios y áreas dedicadas al diagnóstico preventivo de precisión.

A través de la aplicación móvil ERA Longevity App, los usuarios centralizan su historia clínica unificada, agendan teleconsultas, observan la evolución de sus indicadores biométricos y mantienen contacto con los profesionales de forma remota. Este sistema busca estandarizar el procesamiento de datos clínicos para escalar el modelo preventivo en la región.

Soporte digital: la app oficial del ecosistema médico para el monitoreo longitudinal de la salud.

También podés conocer más sobre Deep Health Program, el diagnóstico integral avanzado, abordado por profesionales especialistas en medicina regenerativa, longevidad y bienestar, para entender qué está pasando hoy en el cuerpo y cómo optimizar la salud a futuro, ingresando acá.

Para más información podes ingresar a la página web de ERA Longevity o visitar sus canales oficiales en Instagram, YouTube y LinkedIn.