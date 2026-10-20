Lockton, a cinco años de su llegada: cómo construyó su marca en Argentina y qué riesgos asoman para las empresas

A cinco años de su llegada al país, Lockton, el mayor broker de seguros privado e independiente del mundo, hizo de la construcción de marca su principal logro en la Argentina. Así lo planteó Alejandro Guerrero, CEO de la compañía en Argentina y Uruguay, durante un evento realizado en el Hotel Faena, en Puerto Madero, con la presencia de numerosos clientes, colegas y partners. Además de repasar la trayectoria, el ejecutivo advirtió sobre un frente que, según su mirada, el mercado local todavía subestima: el de los nuevos riesgos tecnológicos.

“El mayor logro en estos cinco años fue imponer la marca. Lockton era una marca que no estaba en la Argentina, no se conocía. Y hoy todo el mundo reconoce en el mercado”, afirmó Guerrero, que lleva casi 40 años en el sector asegurador, en diálogo con Perfil. Según explica, hoy los clientes de la industria y del mundo empresario ya la conocen, y las compañías de primera línea los convocan de manera permanente para analizar sus programas de seguros.

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Guerrero sostuvo que la estrategia de la firma siempre estuvo clara y se apoya en dos rasgos que la distinguen del resto de los brokers internacionales. El primero es su naturaleza: Lockton es una empresa privada, que no cotiza en bolsa y cuyos dueños, la familia Lockton, trabajan en la compañía y mantienen el vínculo directo con los clientes. El segundo es la gente.

“En las empresas que cotizan en bolsa, el primer interés es el accionista. Cuando vos ponés el foco en el cliente es muy distinto, y eso los clientes lo ven”, señaló. Para Guerrero, esa diferencia se traduce en un vínculo más estratégico: los clientes no solo hablan de seguros y riesgos, sino también de cómo hacer crecer sus negocios. “Es la clave del éxito y lo que más nos diferencia”, resumió.

Ciberseguridad: las empresas argentinas, todavía poco preparadas

Consultado por las coberturas más demandadas por las grandes industrias, el CEO aclaró que siguen siendo “bastante tradicionales”, aunque ya se ve un movimiento nuevo impulsado por los grandes proyectos de inversión que llegan de la mano del RIGI.

Pero es en el terreno cibernético donde, advirtió, el cambio es más profundo. Ya no se trata solo del robo de información o del hackeo: hoy un ataque a los sistemas automatizados de una compañía puede frenar su operación en cuestión de horas y generar pérdidas millonarias en una sola noche, incluso sin un pedido de rescate de por medio. Para esos escenarios existen seguros cibernéticos específicos, y sin ellos el costo recae sobre la empresa. “Dudo que haya muchas empresas en la Argentina con sistemas automatizados que tengan este tipo de cobertura”, dijo Guerrero. Y concluye que, en su visión, las compañías locales todavía no están preparadas: “Siento que todavía no entienden la gravedad del tema”.

Otro frente en plena transformación es el de la inteligencia artificial. Guerrero explicó que surge una pregunta inédita para el mercado asegurador: qué ocurre cuando un agente de IA comete un daño por sí solo. Sus clientes con desarrollos en este campo ya le consultan cómo asegurarse, no por lo que hagan ellos, sino por lo que pueda hacer la tecnología de manera autónoma.

“Todavía estamos aprendiendo, el mismo mercado asegurador está aprendiendo”, reconoció. Para encarar el tema, Lockton trabaja en línea con los asesores de las grandes compañías de IA en Estados Unidos, un país que, destaca, tiene mucha litigiosidad y por eso un gran manejo legal en materia de responsabilidad civil. También consulta a los suscriptores de riesgo de Londres y de Estados Unidos para saber qué información buscan.

El talento argentino y el desafío de crecer

Sobre lo que aporta el talento local a una compañía global, Guerrero apuntó a la experiencia de operar en un contexto cambiante: en los últimos cinco años pasó de un dólar que “galopaba” a uno quieto, y de una inflación que estallaba a otra que cayó. “El mercado asegurador argentino es muy profesional”, aseguró. Recordó que llegó a trabajar con una inflación del 200% en un mes, lo que obligaba a adecuar sumas aseguradas, actualizar pólizas y hacer pagos de corto plazo. Esa experiencia, señaló, les dio un dinamismo poco habitual en otros mercados.

Guerrero cuenta que Lockton le brindó “plena independencia”, una confianza que “también lleva una gran responsabilidad”. Además de la Argentina, tiene a su cargo otros mercados de la región, más estables pero más chicos y menos acostumbrados a contratar seguros sofisticados, como son Paraguay y Bolivia.

El CEO ve al mercado local como un territorio con mucho por desarrollar: si bien el empresario está habituado a los seguros, el individuo en general todavía los entiende poco y no existe un gran mercado de seguros de vida. “Vamos a seguir creciendo mucho”, concluyó.

Con la marca ya instalada y la experiencia de décadas de volatilidad a cuestas, el desafío para Lockton y para el sector pasa ahora por acompañar a las empresas en riesgos que hace pocos años casi no existían. En ese camino, la ciberseguridad y la inteligencia artificial aparecen como las primeras materias pendientes de un mercado que, a la par del negocio, también tiene que seguir aprendiendo.