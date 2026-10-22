Nombramiento estratégico: Iguazú Grand Hotel designó a Evandro Oliveira Leite como su nuevo Gerente

Con más de 15 años de trayectoria en la industria hotelera y experiencia en reconocidas compañías internacionales, Evandro Oliveira Leite asume como Gerente de Iguazú Grand Hotel. Su recorrido por distintas áreas de la operación, la conducción de equipos y su experiencia reciente en Foz do Iguaçu marcan la llegada de un profesional con un profundo conocimiento de la hotelería y del destino.

La trayectoria en hotelería se construye muchas veces desde adentro: conociendo la operación, entendiendo la dinámica de cada área y aprendiendo cómo las decisiones que se toman detrás de escena terminan impactando directamente en la experiencia de un huésped.

Ese recorrido es parte del perfil de Evandro Oliveira Leite, quien se incorpora como nuevo Gerente de Iguazú Grand Hotel, en Puerto Iguazú, después de más de dos décadas de desarrollo profesional dentro de la industria hotelera.

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Su llegada suma al equipo un perfil con experiencia en operaciones, gestión, planificación y conducción de equipos, desarrollada a lo largo de una carrera que lo llevó a formar parte de reconocidos hoteles y compañías internacionales. En ese recorrido, Oliveira Leite fue construyendo una mirada integral sobre el funcionamiento cotidiano de un hotel y sobre el rol que tienen las personas en la calidad final del servicio.

Más de dos décadas dentro de la industria hotelera

A lo largo de su carrera, Oliveira Leite ocupó posiciones en compañías como Grand Hyatt São Paulo, Renaissance São Paulo Hotel, Hilton São Paulo Morumbi y Tivoli São Paulo Mofarrej, además de desempeñarse en importantes hoteles de Brasil.

Su experiencia atravesó diferentes dimensiones de la operación hotelera y le permitió desarrollar un perfil que combina la gestión con el conocimiento concreto del funcionamiento diario de un hotel.

Ese recorrido resulta especialmente relevante en una industria en la que la experiencia del huésped depende de la coordinación permanente entre múltiples áreas. Alojamiento, gastronomía, bienestar, recreación y atención forman parte de una misma estadía, pero detrás de esa experiencia existe una estructura que requiere planificación, liderazgo y equipos capaces de trabajar de manera articulada.

En ese contexto, la trayectoria de Oliveira Leite se caracteriza por una fuerte orientación hacia la operación, la conducción de equipos y la experiencia del huésped, tres ejes que acompañaron su desarrollo profesional durante más de veinte años.

Una trayectoria que también lo conecta con el destino

Su incorporación a Iguazú Grand Hotel tiene además una particularidad: Oliveira Leite ya conoce la dinámica turística de la región de las Cataratas del Iguazú.

Durante 2025 se desempeñó como Gerente de Hospedagem de Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, en Foz do Iguaçu, una experiencia profesional que le permitió trabajar en uno de los principales destinos turísticos de Brasil y profundizar su conocimiento sobre una región atravesada permanentemente por visitantes nacionales e internacionales.

Su llegada a Puerto Iguazú representa así una continuidad dentro de un destino que ya forma parte de su recorrido profesional, aunque desde una nueva perspectiva y del otro lado de la frontera.

Con una destacada trayectoria en cadenas de primer nivel y en la región de Cataratas, Evandro Oliveira Leite asume la conducción operativa de Iguazú Grand Hotel.

Puerto Iguazú y Foz do Iguaçu comparten una dinámica turística particular: reciben viajeros de diferentes partes del mundo atraídos por uno de los grandes íconos naturales de Sudamérica y concentran una oferta hotelera en la que la experiencia de alojamiento ocupa un lugar central dentro del viaje.

Ese conocimiento previo del contexto regional se suma ahora a sus más de dos décadas de trayectoria y a la experiencia acumulada en distintas compañías de la industria.

Un nuevo desafío al frente de Iguazú Grand Hotel

Como nuevo Gerente de Iguazú Grand Hotel, Oliveira Leite tendrá el desafío de aportar esa experiencia a una operación en la que conviven distintas propuestas y servicios, acompañando el trabajo de los equipos y el desarrollo cotidiano del hotel.

Su incorporación se produce en una etapa en la que Iguazú Grand Hotel continúa trabajando sobre la experiencia de sus huéspedes, la capacitación de sus equipos y la mejora permanente de sus procesos.

En ese escenario, su trayectoria aporta una mirada construida a partir de años de experiencia en la operación hotelera y de haber transitado diferentes estructuras y formas de gestión. Un conocimiento que permite entender que detrás de cada estadía existe una cadena de decisiones, procesos y personas que deben funcionar de manera coordinada.

Más allá de la infraestructura o de los servicios que ofrece un hotel, buena parte de la experiencia se define en esos detalles: en la capacidad de un equipo para anticiparse, resolver una necesidad, acompañar a un huésped y sostener un estándar de atención a lo largo de toda su estadía.

Precisamente allí aparece uno de los principales ejes de esta nueva etapa: combinar experiencia de gestión, conocimiento operativo y liderazgo de equipos para continuar fortaleciendo la propuesta de Iguazú Grand Hotel.

“Asumir este desafío en Iguazú Grand Hotel representa una oportunidad para poner al servicio del hotel toda la experiencia que fui construyendo a lo largo de mi carrera. Me entusiasma especialmente sumarme a un equipo comprometido con la hospitalidad y trabajar juntos para seguir elevando la experiencia de cada huésped, cuidando esos detalles que hacen la diferencia”, señala Evandro Oliveira Leite.

Sobre Iguazú Grand Hotel

Ubicado en Puerto Iguazú, Misiones, Iguazú Grand Hotel combina alojamiento, gastronomía y bienestar en un entorno de naturaleza. Su propuesta incluye espacios y actividades para distintas edades, piscinas, spa y experiencias vinculadas con la identidad del destino. El hotel forma parte de Grand Hotels Lux.

Información de contacto

Para más información y consultas sobre reservas, podés ingresar a su sitio web en iguazugrand.com, enviar un correo electrónico a [email protected], comunicarte por WhatsApp al (+54 9 3757) 443-973 o seguirlos en Instagram como @iguazugrand.