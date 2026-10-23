Crisis de la industria en Córdoba: los 5 caminos que toman las empresas y cuál es el más elegido

El 51% de la industria cordobesa está peor que hace un año, según el Pulso Productivo del tercer trimestre de 2026, el observatorio trimestral de la Unión Industrial de Córdoba (UIC). El informe fue presentado por Josefina Schapira, de Perspectivas Sociales, sobre la base de 182 empresas bajo el título “Cinco formas de hacer industria”.

La presentación se planteó una pregunta de fondo: “¿Qué decide que una empresa invierta?”. Para responderla, el método de Perspectivas Sociales analiza tres dimensiones: estructura (lo que la empresa es), conducta (lo que hace) y narrativa (lo que se cuenta de su futuro).

Un presente que no mejora frente al año pasado

El 41% de las micro usa menos de la mitad de su capacidad productiva. El 31% redujo personal este trimestre y solo el 6% cree que su sector es competitivo en el escenario actual.

La propia presentación resume la comparación temporal: “Contra el trimestre anterior, mejora. Contra el año pasado, no se mueve”.

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Cinco perfiles

El estudio agrupó a las empresas según cómo transitan este contexto:

Equilibristas (34%): sostienen todo en pie.

sostienen todo en pie. Transformadoras (24%): avanzan sin sumar gente.

avanzan sin sumar gente. Recalculadoras (23%): retroceden y ajustan, pero mantienen el rumbo.

retroceden y ajustan, pero mantienen el rumbo. Ampliadoras (11%): avanzan y suman gente.

avanzan y suman gente. Capeadoras (9%): retroceden y perdieron el horizonte.

Las que avanzan: dos caminos

Las Ampliadoras apuestan a crecer sumando gente. Las Transformadoras lo hacen sumando tecnología.

Ambos grupos comparten tres rasgos: están mejor o igual que hace un año, usan más del 70% de su capacidad (tres de cada cuatro) e invierten para crecer.

Otro dato de la presentación: tres de cada cuatro empresas que están mejor que hace un año no sumaron personal.

Las que retroceden: “mismo golpe, distinto futuro”

Así tituló la presentación el bloque dedicado a las Recalculadoras y las Capeadoras. Casi todas redujeron personal y atribuyen su situación a la falta de demanda: 57% en las primeras y 71% en las segundas.

Las diferencias aparecen en la mirada hacia adelante. Entre las Recalculadoras, el 60% no va a invertir; entre las Capeadoras, el 94%.

La exportación también las separa: exporta el 40% de las Recalculadoras y el 13% de las Capeadoras. Además, el 45% de las primeras se imagina más productiva en cinco años, mientras que ninguna de las segundas lo hace.

El tercio que define

Las Equilibristas son el grupo más numeroso. Más de la mitad está peor que hace un año, pero ninguna redujo su plantel: sostienen a su gente con la esperanza de que el escenario mejore.

Según el esquema presentado, si el contexto mejora, este grupo se acerca a las Transformadoras (24%). Si no mejora, se acerca a las Recalculadoras (23%).

Qué necesita cada una

La presentación asignó una necesidad a cada perfil: condiciones para las Ampliadoras, talento para las Transformadoras, oxígeno para las Equilibristas, salida para las Recalculadoras y horizonte para las Capeadoras.

En cuanto a las herramientas, las empresas consideran indispensable para competir en los próximos cinco años automatizar (63%), incorporar datos e inteligencia artificial (31%) y contar con talento (23%). La diapositiva lleva por título “La herramienta, sin quien la use”.

Con 34% de empresas que sostienen el plantel a la espera de una mejora, el informe ubica en ese tercio el grupo cuyo rumbo depende de cómo evolucione el contexto.