Identifican a nueve personas desaparecidas enterradas en el centro clandestino El Torito, próximo a La Perla

Este viernes, 23 de octubre, en los tribunales federales de Córdoba se realizó el tercer anuncio sobre la identificación de nueve personas desaparecidas y enterradas en el predio El Torito, cercano a La Perla, el centro clandestino de detención más grande del interior del país en los años de la última dictadura cívico militar.
El titular del Juzgado Federal 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, en persona nombró a cada uno de los desaparecidos que hoy se saben dónde están sus restos. Dejan de tener la entidad de desaparecido, para documentar su existencia final en el enterramiento que fue arrasado por las autoridades militares, cuando llegó una visita internacional para observar la política de Derechos Humanos en plena dictadura. Para ocultar los restos, el predio fue alterado con maquinarias.
Sin embargo, la tarea en pos del hallazgo de restos no cesó. A partir del año pasado, comenzó a ver los frutos el trabajo colaborativo entre instituciones sociales, universitarias y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), coordinado por el secretario de Derechos Humanos del Juzgado Federal3, Miguel Ceballos.
A 50 años del horror, el trabajo de identificación de mínimos restos óseos hallados permite reconstruir la historia y dar nombre y apellido a los hombres y las mujeres cuyas vidas fueron eliminadas en un marco de políticas de exterminio.
Quiénes son
En esta tercera etapa, que suma a dos anteriores de 30 reconocimientos, el juez Vaca Narvaja comunicó los nombres de nueve detenidos asesinados en El Torito
- Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bordereau: Fecha de secuestro 05/05/1976. Tenía 22 años. Empleado en Ikarenault y estudiante universitario
- Nestor Albino Acosta: Fecha de secuestro 16/06/1976. Tenía 20 años. Empleado Ferroviario en FFCC Mitre
- Pascual Delfín Ludueña: Fecha de secuestro 24/03/1976. Tenía 29 años. Obrero de Fiat.
- Claudio Norberto Nardini: Fecha de secuestro 23/04/1976. Tenía 34 años. Trabajaba en SanCor.
- Cecilia Alicia Pessina de Avila: Fecha de secuestro 14/8/1976. Tenía 27 años. Psicóloga.
- Mónica Protti de Guillén: Fecha de secuestro: 21/09/1976. Tenía 24 años. Estudiante de Medicina.
- Mercedes del Valle Ramírez: Fecha de secuestro 3/07/1976. Tenía 22 años. Estudiante
- María Luisa Salto: Fecha de secuestro 27/07/1976. Tenía 20 años. Estudiante de Medicina.
- Juan Carlos Soulier: Fecha de secuestr 15/08/1976 - Tenía 23 años. Estudiante de Ingeniería en la UTN