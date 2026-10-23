Identifican a nueve personas desaparecidas enterradas en el centro clandestino El Torito, próximo a La Perla

Este viernes, 23 de octubre, en los tribunales federales de Córdoba se realizó el tercer anuncio sobre la identificación de nueve personas desaparecidas y enterradas en el predio El Torito, cercano a La Perla, el centro clandestino de detención más grande del interior del país en los años de la última dictadura cívico militar.

La conferencia de prensa fue encabezada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.

El titular del Juzgado Federal 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, en persona nombró a cada uno de los desaparecidos que hoy se saben dónde están sus restos. Dejan de tener la entidad de desaparecido, para documentar su existencia final en el enterramiento que fue arrasado por las autoridades militares, cuando llegó una visita internacional para observar la política de Derechos Humanos en plena dictadura. Para ocultar los restos, el predio fue alterado con maquinarias.

Sin embargo, la tarea en pos del hallazgo de restos no cesó. A partir del año pasado, comenzó a ver los frutos el trabajo colaborativo entre instituciones sociales, universitarias y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), coordinado por el secretario de Derechos Humanos del Juzgado Federal3, Miguel Ceballos.

A 50 años del horror, el trabajo de identificación de mínimos restos óseos hallados permite reconstruir la historia y dar nombre y apellido a los hombres y las mujeres cuyas vidas fueron eliminadas en un marco de políticas de exterminio.

Quiénes son

En esta tercera etapa, que suma a dos anteriores de 30 reconocimientos, el juez Vaca Narvaja comunicó los nombres de nueve detenidos asesinados en El Torito