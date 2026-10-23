Un pequeño hotel boutique cordobés fue seleccionado por la Guía MICHELIN 2026

Azur Hotel & Spa, un pequeño hotel boutique independiente ubicado en el Centro Histórico de Córdoba, fue incorporado a la selección de hoteles de la Guía MICHELIN 2026, una de las guías de hospitalidad más influyentes y reconocidas del mundo.

La selección reúne establecimientos elegidos internacionalmente por su arquitectura y diseño, calidad y consistencia del servicio, personalidad, relación entre experiencia y precio y, especialmente, por su capacidad de conectar al viajero con el destino.

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La incorporación tiene una particularidad: Azur cuenta con 16 habitaciones y es actualmente el único hotel de Córdoba Capital seleccionado por la Guía MICHELIN.

La Guía MICHELIN, mundialmente conocida por sus históricas Estrellas dedicadas a la gastronomía, cuenta también con una selección internacional de hoteles evaluados por especialistas e inspectores independientes. Reúne miles de establecimientos alrededor del mundo y busca identificar alojamientos capaces de convertirse en verdaderos destinos en sí mismos.

Una casa histórica convertida en experiencia

A metros de la Manzana Jesuítica, el Cabildo Histórico y la Catedral de la Ciudad, Azur funciona en una casa histórica que atravesó distintas vidas —vivienda, comercio, escuela y hasta bailanta— antes de ser recuperada y transformada en hotel.

Esa historia no funciona simplemente como escenario. Es el punto de partida de una experiencia profundamente vinculada con Córdoba: los materiales y las texturas, los aromas de las plantas serranas, los sabores del territorio, los oficios locales, la arquitectura y el diseño forman parte de un mismo relato.

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La propia Guía MICHELIN destaca esa transformación y describe a Azur como una propiedad donde conviven la arquitectura histórica, el diseño contemporáneo y una propuesta de hospitalidad íntima.

En su subsuelo se encuentran los Baños de Azur, un espacio de bienestar construido bajo tierra e inspirado en la tradición arquitectónica jesuítica; mientras que en La Despensa de Azur tienen lugar experiencias gastronómicas que, a través de productos y sabores locales, acercan al visitante a la cultura y al territorio cordobés.

La idea que atraviesa todo el proyecto es simple: que el huésped no sólo duerma en Córdoba, sino que pueda descubrir la provincia desde el hotel.

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“Puerta de entrada”

“Desde el comienzo pensamos Azur como una puerta de entrada a Córdoba y no simplemente como un lugar donde alojarse. Que MICHELIN valore justamente la identidad, la arquitectura, el servicio y la conexión con el destino tiene para nosotros un significado enorme. Pero, sobre todo, creemos que es una oportunidad para mostrar que Córdoba puede competir internacionalmente desde una hospitalidad con identidad propia”, señala Celeste Rodríguez Sperat, una de las propietarias de Azur Hotel & Spa.

Para Córdoba, la presencia de un hotel seleccionado por la Guía MICHELIN 2026 representa también una nueva vidriera frente al viajero internacional y una oportunidad para continuar posicionando a la ciudad dentro del mapa de destinos de alta gama de la Argentina.

Azur Hotel & Spa, San Jerónimo 243/257, Córdoba, Argentina.

www.azurrealhotel.com

IG: @azurhotel