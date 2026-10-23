El Gobierno de Córdoba intervino el Paicor en Río Segundo por faltantes de alimentos: "Es un alivio, porque esta situación no va para más"

El Gobierno de Córdoba tomó el control del servicio del Paicor en Río Segundo después de que al menos cuatro escuelas públicas denunciaran faltantes de carne en los almuerzos de sus alumnos. La intervención fue ordenada por el gobernador Martín Llaryora.

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En diálogo con Punto a Punto Radio, el concejal de Río Segundo, Rodrigo Correa respaldó la decisión provincial y denunció que los problemas no se limitaron a la falta de carne. Según afirmó, también hubo faltantes de insumos de limpieza, entregas fuera de horario y productos congelados o en cantidades insuficientes.

Qué pasó en las escuelas

La situación tomó estado público cuando al menos cuatro de las siete escuelas públicas de Río Segundo comunicaron a las familias que no habían recibido la carne prevista para completar los menúes del Paicor. Por ese motivo, los alumnos recibieron almuerzos compuestos únicamente por puré de papa con zapallo o calabaza.

Los establecimientos afectados fueron el jardín de infantes y la primaria Víctor Mercante, el secundario Clotilde Guillén de Rezzano y el IPET 62. Sus directivos informaron lo ocurrido mediante mensajes de WhatsApp y señalaron al municipio como responsable de la falta de entrega de los alimentos.

El director del Paicor, Ezequiel Ghione, confirmó que el programa detectó dificultades en la provisión de insumos y que sus representantes visitaron las instituciones para verificar los reclamos. “Hicimos las actas que correspondían”, señaló el funcionario, quien también explicó que, después de una reunión con Llaryora, recibieron instrucciones para avanzar con la intervención.

Las denuncias del concejal

Correa aseguró que venía recibiendo reclamos de trabajadores del Paicor y de directivos escolares desde hacía varios días. Según su relato, las dificultades incluían faltantes de productos de limpieza, entregas incompletas y problemas con la carne de pollo y de vaca. “El día martes le llevaron cinco pata muslo para 16 chicos que están comiendo en el Paicor y se tenían que hacer con eso, tenían que hacer la comida del día martes, hasta el martes siguiente que iba a ser el reparto nuevamente”, afirmó.

El concejal consideró que “es un alivio que la Provincia se haga cargo, la verdad, porque esta situación la verdad que no va para más”. También cuestionó la respuesta del Ejecutivo municipal y afirmó que, hasta el momento, no había recibido explicaciones oficiales sobre los faltantes.

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Durante la entrevista, Correa también planteó objeciones al mecanismo utilizado para adquirir la carne destinada al programa. “Acá en Río Segundo se han creado empresas, donde son intermediarios, por ejemplo, con el frigorífico Logros de Río Segundo para comprarle carne a una carnicería específica. Y esta carnicería es la que le hace la distribución del Paicor a la municipalidad”, sostuvo. El concejal afirmó que "es una empresa creada por amigos íntimos del intendente Darío Chesta”.

Por su parte, desde el programa provincial atribuyeron los faltantes a un problema entre el municipio y los proveedores. Hasta el momento, el material aportado no incluye una respuesta oficial de la Municipalidad de Río Segundo sobre las denuncias ni una explicación detallada sobre las dificultades en la cadena de abastecimiento.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio, en el programa "Es po acá" con Juan Bernaus y Julieta Fantini.