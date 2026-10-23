El titular del Paicor sobre la falta de carne en las escuelas: “No puede ser que no reciban los alimentos”

El Gobierno de Córdoba intervino el servicio de Paicor en Río Segundo después de detectar que varias escuelas no recibían los alimentos necesarios para preparar los menúes previstos. La decisión llegó tras una serie de auditorías y actas labradas por el equipo provincial, que identificó incumplimientos durante la semana.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el titular de Paicor, Ezequiel Ghione, confirmó que la Provincia asumió la prestación del servicio y que el lunes comenzará un nuevo esquema de entrega de comida a través de una empresa contratada.

“Estuvimos auditando y controlando los menúes que se estaban dando en la zona a través de una información que nos había llegado. Rápidamente estuvimos haciendo auditorías y controles”, explicó. Según detalló, los relevamientos detectaron que no se entregaban todos los insumos necesarios para preparar las comidas.

Faltantes en los menúes

Ghione explicó que Río Segundo funciona bajo el sistema federalizado de Paicor. En ese esquema, "nosotros le mandamos el sexto día en forma adelantada la transferencia para la parte alimentaria. Entonces, la municipalidad compra en la localidad los alimentos para llevar a las escuelas, para que el dinero llegue a los comerciantes de la zona. La municipalidad entrega esos alimentos a la escuela para que se hagan los menúes de acuerdo a la cartilla que hemos desarrollado nosotros.”

El funcionario señaló que las irregularidades se registraron durante varios días, aunque el jueves fue la jornada más crítica por la falta de carne. Ese día, las escuelas debían preparar un menú que incluía un bife, pero el alimento no llegó. “Los otros días llegaba, había distintos menúes y faltaba a veces la fruta o faltaba otra cosa. No estaban llegando los menúes de acuerdo a lo que corresponde”, indicó Ghione. Además, precisó que el equipo provincial labró actas a partir de los controles y notificó la situación al gobernador.

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El titular de Paicor sostuvo que la intervención respondió a la necesidad de garantizar la alimentación de los estudiantes. “Ningún niño, niña o adolescente de la provincia puede tener el plato de alimento como corresponde” es una condición que, según remarcó, el Gobierno provincial considera prioritaria.

Tras la intervención, la Provincia organizó una respuesta inmediata para garantizar la comida en las escuelas. Ghione afirmó que "este viernes supervisaron los establecimientos de Río Segundo y los estudiantes recibieron milanesas de pollo", mientras se organizaba el esquema para los días siguientes. A partir del lunes, el servicio volverá al cronograma habitual de Paicor mediante una empresa que tiene adjudicada la prestación.

El funcionario confirmó que el esquema contempla 2.050 raciones autorizadas. La nueva modalidad busca asegurar que los alimentos lleguen a las escuelas para elaborar los menúes establecidos por el programa provincial.

El rol del municipio

El funcionario contó que habló con el intendente Darío Chesta la noche anterior a la intervención y le comunicó que la Municipalidad dejaría de prestar el servicio. Según explicó, la prioridad era que la Provincia pudiera garantizar de inmediato la alimentación de los estudiantes.

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Consultado por una posible deuda municipal con comercios de la localidad, Ghione evitó confirmar esa versión y señaló que la situación deberá revisarse cuando el municipio presente las rendiciones correspondientes. “Nosotros el servicio se lo cortamos puntualmente por no cumplir en la prestación, digamos, no llevar los alimentos”, afirmó.

Ghione también se refirió al aumento de la demanda del programa en Río Segundo. “Cada vez hay más papás que quieren anotar a sus hijos en el programa Paicor. Imagínese, en nuestra localidad, la directora en una escuela que estuvimos, Víctor Mercante, nos comentaba que el último año bajó la matrícula de estudiantes en esa escuela, pero subió la cantidad de autorizados de Paicor”, señaló

En ese contexto, defendió la continuidad del servicio y sostuvo que la Provincia debe garantizar la alimentación de quienes la necesitan. “Los niños para poder estudiar tienen que estar bien alimentados”, concluyó.



Entrevista realizada en Punto a Punto Radio, en el programa "Es por acá" con Juan Bernaus y Julieta Fantini.