Necto Strategy: El puente para que Sistemas y Negocio hablen el mismo idioma

Necto Strategy es una consultora de estrategia tecnológica que busca mejorar la relación entre las áreas de Sistemas y las áreas de Negocio de una misma empresa. La fundó Carlos Minuti, cordobés orgulloso, tras tres décadas de trayectoria en el Grupo Techint.

El empresario sostiene que el 29% de las iniciativas de TI (tecnología de la información) fracasa. Su explicación apunta al vínculo entre las personas: “la razón principal es de relacionamiento interpersonal”.

Según el fundador, una consultora de prestigio entrevistó a más de 1.100 ejecutivos del negocio y llegó a esa conclusión. El problema estaría en los vínculos, o en su ausencia, entre el gerente de Sistemas, el gerente financiero y los pares de otras áreas que co-lideran las iniciativas.

Dos áreas, dos idiomas

Para Minuti, el origen está en el lenguaje. TI mide sus logros en cantidad de transacciones y en tiempo de respuesta de los sistemas. El negocio mira productividad y EBITDA. “Cada uno habla en su propio idioma”, explicó el fundador. El resultado, describió, es que el negocio no entiende lo que ocurre en el área de sistemas y las dos partes asumen que la otra las comprende.

El impacto llega a las finanzas. “Al haber estado en esos zapatos, les puedo asegurar que conozco el dolor que están sintiendo”, sostuvo Minuti. Para ilustrarlo, comparó la situación con construir una casa. Se parte de una idea clara, y muchas veces la falta de comunicación puede derivar en una obra termina más tarde y más cara de lo prometido, sin la funcionalidad buscada.

Cómo trabaja Necto

El servicio central es el Diagnóstico del Puente Tecnología–Negocio. La metodología es propia y combina un cuestionario dual con entrevistas. Le hace la misma pregunta, reformulada, a quien lidera la tecnología y a quien lidera el negocio.

La diferencia entre ambas respuestas, según el material de la consultora, “no es un error de medición, es el diagnóstico en sí”. El entregable es un mapa de madurez y un plan de acción priorizado.

Armando Medialunas presenta “Armando planes reales”: una campaña que invita a volver a encontrarnos

Minuti explicó que la empresa recibe una calificación de 1 a 5 según el estadio de su relación interna. A partir de ahí se proponen acciones para pasar al nivel siguiente, entre ellas tableros con indicadores pertinentes para cada tipo de compañía, industrial o de otro rubro.

Para el fundador, el caso de éxito llega cuando Sistemas puede mostrar un indicador de que la inversión rinde, porque los sistemas se usan como corresponde. Y agregó: “Toda plata que una persona, que un empresario invierte, tiene que tener una rentabilidad en el plazo que le acordaron”.

Costos y proyectos

La consultora suma otros dos servicios. El primero es el Radar de Costos, una herramienta de gestión para ver dónde se va la plata, distinguir inversión de gasto corriente y registrarlo de forma simple y sostenida en el tiempo.

Minuti observó que las ventas bajaron en casi todos los rubros, sobre todo en las pymes. En ese contexto, dijo, los directivos necesitan información clara para decidir dónde recortar y dónde invertir. Y advirtió: “Tienen que pensar que mientras más tiempo pasa, más plata están perdiendo”.

Del puesto familiar en el mercado al Abasto Virtual: el cordobés que vende frutas y verduras online y tiene casi 40.000 usuarios

El segundo servicio es Gestión de Proyectos y PMO. Necto lidera los proyectos o arma la oficina de gestión de proyectos (PMO) que después queda funcionando dentro de la empresa. Según la consultora, así no se genera una dependencia del consultor.

Minuti aclaró el alcance: “No somos una empresa de desarrollo de software”. Necto acompaña la gestión de la gerencia o dirección de sistemas y de la compañía.

De la montaña a la consultora

El fundador vincula la creación de Necto con una experiencia personal. En marzo corrió sus primeros 12 kilómetros de trail en Ushuaia, después de unos tres meses de entrenamiento y más de 13 años sin correr.

En noviembre correrá 22 kilómetros en Bariloche, con más desnivel. Entre una carrera y otra hay ocho meses de preparación “que nadie ve”, según contó, y que considera “todo el trabajo”.

En paralelo se fue gestando la consultora. Minuti describió ambos proyectos como desafíos nuevos que exigieron salir de la zona de confort y diseñar un plan. Dijo que quiere estar entre el 71% de las iniciativas que salen bien.

Carlos Minuti, fundador

+54 (911) 4156-8592

[email protected].

nectostrategy.com