Córdoba empieza a monitorear con drones el arrojo ilegal de basura en la vía pública

La Municipalidad de Córdoba sumó el uso de drones a los controles ambientales con el objetivo de detectar y sancionar el arrojo irregular de residuos en distintos puntos de la capital. La medida busca monitorear zonas de difícil acceso y registrar en tiempo real a las personas que vierten desechos en la vía pública, sobre todo en sectores donde los controles tradicionales resultaban insuficientes.

Sobre la lógica operativa de esta nueva tecnología, Carolina Montefusco, Directora General de Gestión de la Justicia de Faltas, explicó en diálogo con Perfil Córdoba que la incorporación de drones apunta a llegar a basurales inaccesibles o de gran tamaño. La funcionaria señaló que "muchos infractores ya conocen la ubicación de las cámaras fijas tanto del municipio como de la Policía entonces tiran basrura en lugares donde las cámaras no llegan para evitar ser detectados", problema que el monitoreo aéreo busca resolver. Según detalló Montefusco, el procedimiento se activa con los promotores de convivencia e incluye la denuncia al 911, lo que suele derivar en el secuestro del vehículo y la aprehensión de los responsables.

Asimismo, remarcó el impacto sanitario de estas conductas y advirtió que "la Municipalidad limpia los sectores pero vuelven a arrojar basura al poco tiempo". Por tal motivose desplegaron operativos diarios en las zonas norte y sur de la capital con la participación de varias fuerzas.

A su vez, Montefusco destacó los alcances técnicos de los dispositivos, los cuales permiten realizar mapeos en tres dimensiones para dimensionar el volumen de los basurales. En ese sentido, reveló que "durante las primeras recorridas aéreas los dronres detectaron incluso vehículos abandonados en el interior de los predios, accediendo a rincones del terreno que hasta ahora eran imposibles de supervisar".

Los primeros procedimientos bajo este esquema se llevaron a cabo en barrio Los Boulevares, sobre bulevar De los Polacos al 8500, frente al Club Social y Deportivo Los Amigos Córdoba. Durante las pruebas técnicas en el lugar, la cámara del dron registró dos episodios consecutivos en una misma jornada. En el primer caso, la aeronave filmó a dos hombres descargando basura desde un vehículo que se retiró antes de la llegada de las patrullas, por lo que se confeccionó un acta digital de constatación a distancia. Una hora después, en el mismo punto, el sistema detectó a otro vehículo volcando desechos; en esa oportunidad se activaron las sirenas del dron y se requirió la presencia de la Policía y la Guardia Urbana, lo que culminó con la detención del conductor y el secuestro del automóvil.

En el aspecto punitivo, las sanciones para quienes viertan residuos en la vía pública están fijadas en el artículo 219 del Código de Convivencia Ciudadana municipal (Ordenanza 12.468). Las multas van desde las 200 hasta las 2.000 Unidades Económicas Municipales (UEM), lo que con el valor actual de la UEM fijado en $16.456 representa montos que oscilan entre los $3.291.200 y los $32.912.000.

Además del castigo económico, la normativa contempla la inhabilitación o el retiro de la licencia de conducir cuando se utilicen vehículos motorizados, la pérdida de subsidios o beneficios municipales para los infractores y la aplicación del Código de Convivencia provincial (Ley 10.326), que triplica los máximos de las multas en el ámbito de la vía pública.