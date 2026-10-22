“La macro todavía no baja al plato”: Rossi por la visita del Papa León XIV

El cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, afirmó que “lo estaremos esperando con los abrazos abiertos” al dar mas indicios de la llegada del papa León XIV a la Argentina, pese a su reciente cirugía. Durante la última audiencia pública de este miércoles, dos hermanos religiosos de la Arquidiócesis saludaron al Papa: "Allí estaré", afirmó el sumo pontífice.

Según Rossi, el Vaticano no contradijo lo previsto antes de la cirugía: una gira por la Argentina, Uruguay y Perú. Dijo que quienes se cruzaron con él cuentan que manifestó que viene.

En 90.7 Punto a Punto radio, planteó que la prioridad es la salud del pontífice. “Si hubiera que optar, uno tendría que optar por su salud”, sostuvo, y agregó que “pueden convivir las dos cosas, su salud y su viaje”.

Fernando León, de la comunidad de los Hermanos de la Sagrada Familia, y Genaro Mareco Quiñonez, Hermano Lasallano de la comunidad de Malvinas, le preguntaron: "Padre, te esperamos en Córdoba" y respondió: “Allí estaré”.

Una agenda ya recortada

Rossi reconoció que la incertidumbre sobre la salud del Papa generó dudas por la magnitud de la organización: “hay mucha cosa de organización, de gasto, de preparativo”. Aseguró que “nunca se frenó, acá y no se va a frenar”.

Ante la posibilidad de que se acorten actividades de la visita, dijo: “no lo sé, pero espero que no”. Explicó que el programa en Córdoba “ya viene medio recortado”: son dos actividades y el Papa no se queda a la tarde, sino que vuelve a Buenos Aires.

Los médicos de León XIV confirmaron que no necesitará más tratamiento, mientras avanza el viaje a la Argentina

Añadió que la decisión corresponde más al Vaticano que a la Arquidiócesis. Sobre los preparativos, afirmó: “Queda mucho, está encaminado”. Destacó la disposición del Gobierno, la Municipalidad y la gente de la Iglesia. Del entusiasmo del pueblo dijo que es “positivamente loco”. Anticipó que “llegaremos así medio justito, pero llegamos si Dios quiere”.

Sobre la posibilidad de lluvia el día de la misa, dijo que no hay otro lugar previsto: “si llega a llover no hay otro lugar donde ir”.

Una macroeconomía que “no baja al plato”

Consultado por el país que encontrará el Papa, Rossi habló de “una Argentina sufrida” que espera salir adelante, pero que sigue esperando “económicamente, socialmente, laboralmente”. Dijo que esa espera “se vuelve impaciencia”.

Describió “una contentura teórica de que las cosas están más tranquilas, que la inflación se frenó, que hay una macroeconomía positiva”. Y la calificó como una macroeconomía “que todavía no baja al plato": "Pero como yo digo yo, una macroeconomía que todavía no baja el plato, ¿no? No baja la olla.

Sobre los precios, sostuvo: “Se frenó la gran inflación, pero la inflación del carrito del supermercado, curiosamente, no se frena”. Afirmó que “hace falta tres laburos para poder parar la olla” y que “más de la mitad no llega a fin de mes”.

Para Rossi, “el primer paso para poder gobernar bien es escuchar y creerle a la gente”. Consideró que hay margen de mejora: “yo sí creo que sí se puede”.

Qué mensaje traerá el Papa

Rossi descartó que León XIV venga a “retar” al Gobierno. Dijo que “viene, casi diría yo, a buscar mansedumbre, unidad”, aunque aclaró que no es “una mansedumbre ingenua”: “sabe a dónde viene”.

Se refirió a frases que calificó de “realmente muy tristes”, como decir que la justicia social “es aberrante y es casi un delito”. Sostuvo que “la justicia social es la base del bien común” y que “no es un tema religioso, es humano”.

Sobre su relación con el Gobierno, afirmó: “las cosas que se hacen bien, uno se suma, se agradece”. Y reconoció que “hay cosas que ciertamente no coincidimos”.