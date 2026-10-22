Femicidio de Camila Iglesias: detienen a dos hombres de Carlos Paz por esconder a Pablo Gómez

La Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje detuvo a dos hombres mayores de edad, con domicilio en Villa Carlos Paz, y los imputó por encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por la gravedad del delito: el femicidio de Camila Belén Iglesias, de 24 años. Según la investigación, los dos arrestados mantuvieron oculto a Pablo Ezequiel Gómez, ex pareja de la joven e imputado por el crimen.

El ocultamiento habría durado al menos cinco días, de acuerdo con la información oficial. Desde la Fiscalía indicaron que los nuevos detenidos "son conocidos de su madre" y admitieron que la pesquisa aún no define el alcance del vínculo: "Todavía estamos estableciendo bien las vinculaciones", indicaron a PERFIL CÓRDOBA.

Femicidio de Camila: el detenido se escondía en la casa de una amiga de su madre y rogaba "no volver a la cárcel"

Gómez había sido capturado en la madrugada del lunes 19 de octubre en barrio San Nicolás, de Malagueño, por las brigadas de Cruz del Eje y de Carlos Paz. No opuso resistencia ni llevaba armas. Se había refugiado en la casa de una mujer a la que llama "tía", aunque, según aclaró la fiscal Sabrina Ardiles, "no es la tía, es una amiga de la madre". Esa vivienda figuraba entre las que los investigadores habían allanado la noche anterior, sin resultado.

Los nuevos arrestos modifican el panorama que la propia Fiscalía describía tras la captura. Ese día, Ardiles afirmó que "no tenemos ningún indicio de que la familia lo haya encubierto" y señaló que los parientes del acusado habían colaborado. La comisaria mayor Mónica Ludueña, subdirectora de Investigaciones Criminales Norte, coincidió en que "por el momento" no había otros sospechosos. Los dos detenidos no son parientes de Gómez, sino conocidos de su madre ya fallecida.

Gómez registra además una condena de 2022 por violencia contra una ex pareja, un expediente que, según la fiscal, no guarda relación con este caso. Convivía con Camila desde hacía aproximadamente un año, según la familia de la joven.

La Fiscalía de Cruz del Eje continúa la investigación para determinar las responsabilidades de cada imputado y reconstruir lo ocurrido en los días posteriores al crimen.