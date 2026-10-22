Ley de Propiedad Privada: qué se aprobó y cómo votaron los diputados cordobeses

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa promovida por el Gobierno nacional que modifica aspectos vinculados a las expropiaciones, los desalojos y los registros inmobiliarios. La iniciativa obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones, por lo que ahora deberá regresar al Senado debido a los cambios incorporados durante el debate.

Uno de los puntos que marcó la sesión fue la decisión del oficialismo de reincorporar la Ley de Tierras Rurales, que había sido derogada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. La modificación permitió destrabar la discusión y conservar el respaldo necesario para avanzar con el resto del proyecto.

Qué cambia la ley

Entre las principales modificaciones, el proyecto endurece las condiciones para que el Estado pueda llevar adelante expropiaciones. A partir de la nueva redacción, cada expropiación deberá estar respaldada por una declaración de utilidad pública, mientras que la indemnización deberá abonarse previamente y contemplar el valor de mercado del bien, además del eventual lucro cesante.

El texto también incorpora cambios en los procedimientos de desalojo. En los casos de falta de pago o vencimiento del contrato de alquiler, el propietario podrá iniciar un trámite sumarísimo luego de intimar al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días para regularizar la situación. Además, se prevé la posibilidad de solicitar la restitución inmediata del inmueble bajo determinadas condiciones.

Cuando en la vivienda residan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a los organismos competentes para garantizar una alternativa habitacional transitoria, sin suspender el trámite judicial.

Cómo votaron los diputados cordobeses

Las seis abstenciones de la votación general fueron determinantes para que el oficialismo lograra la aprobación del proyecto. Cinco de ellas correspondieron a legisladores cordobeses del bloque Provincias Unidas.

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Se abstuvieron: Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Carolina Basualdo, Alejandra Torres, Juan Schiaretti (Provincias Unidas), Álvaro González (PRO).

En tanto, los diputados cordobeses de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, María Celeste Ponce, Cecilia Ibáñez, Luis Picat, Laura Rodríguez Machado, Enrique Lluch, Gonzalo Roca y Marcos Patiño Brizuela, votaron a favor de la iniciativa.

Por su parte, la diputada cordobesa de Unión por la Patria, Gabriela Estévez, votó en contra del proyecto junto al resto del bloque opositor.