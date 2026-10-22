Hospital de Arroyito: la Provincia anunció refuerzos de personal y nuevo equipamiento

El Hospital Municipal de Autogestión Dr. Carlos J. Rodríguez, de Arroyito, recibirá un refuerzo de profesionales y equipamiento por parte de la Provincia de Córdoba, según confirmó el secretario de Salud y Gestión Territorial, Gustavo Klein, durante una visita oficial a la ciudad.

El funcionario fue recibido por el intendente Gustavo Benedetti, con quien encabezó una reunión de trabajo para evaluar el funcionamiento del centro de salud, el crecimiento de la demanda asistencial y las necesidades que enfrenta el sistema sanitario local.

Durante el encuentro, las autoridades del hospital presentaron un informe sobre la actividad de la institución, con datos vinculados a las prestaciones, las especialidades médicas y el volumen de atenciones que brinda tanto a vecinos de Arroyito como a pacientes de otras localidades del departamento San Justo.

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Un hospital de referencia para la región

Tras la reunión, Klein destacó el rol que cumple el establecimiento sanitario dentro de la red provincial de salud y aseguró que es considerado un hospital de referencia por su infraestructura, el equipamiento disponible y la capacidad de respuesta que ofrece a la región.

En ese marco, confirmó que el Gobierno provincial prevé incorporar recursos humanos especializados y nuevo equipamiento en los próximos meses para fortalecer el funcionamiento del centro de salud.

El municipio pidió mayor articulación

Por su parte, Benedetti expuso el esfuerzo económico que realiza el municipio para sostener el hospital y remarcó que la inversión responde a la decisión de priorizar la salud pública.

Además, planteó la necesidad de avanzar en una mayor articulación con la Provincia y con los municipios de la región cuyos habitantes utilizan los servicios que presta el hospital de Arroyito.