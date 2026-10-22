"La vida se va a extender a 200 años" y el "paraíso terrenal": Las definiciones de la diputada libertaria Laura Soldano

La diputada libertaria cordobesa Laura Soldano afirmó que “La vida se va a extender a 200 años o más”. Lo dijo durante una recorrida en el sur de la provincia de Córdoba. En el mismo discurso aseguró que el Gobierno de Javier Milei trabaja para crear un “paraíso terrenal”.

Soldano habló en un salón ante un grupo de adultos mayores en la localidad de Las Higueras. La escena fue registrada y difundida por FM Gospel, de Río Cuarto.

La legisladora planteó que el país está en una etapa de construcción. “Imagínense lo que estamos construyendo”, dijo, antes de referirse a la expectativa de vida.

Agregó que “ya en Harvard están los estudios, todo está en inglés”. Según la transcripción, cerró la idea con una referencia a los algoritmos: “Y algoritmos están entrenados por eso”.

A partir de allí vinculó la longevidad con el tipo de país que, según dijo, se busca construir. “Estamos construyendo acá un lugar mejor, porque si vamos a vivir tantos años, tiene que ser un lugar bueno, lindo, seguro”, afirmó.

Seguridad y “paraíso terrenal”

Soldano comparó la situación argentina con la de otros países. “No te entran a tus casas, no tenés rejas”, sostuvo. También señaló que allí “no hay barrios privados”.

Sobre la inseguridad en el país, dijo: “No es normal que te roben”. Y agregó: “Acá nos acostumbraron a eso, pero no es normal”.

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Luego se refirió al proyecto del Gobierno. “Estamos trabajando para crear paraíso terrenal, como dice Javier Milei, en la tierra”, afirmó. Y completó: “Porque va a ser un paraíso, chicos”.

Soldano no da entrevistas desde el año pasado. Durante la campaña para las elecciones legislativas de octubre de 2025, según recordó el material, dijo que “están en el plan, pero más adelante. Deben esperar”, en referencia a jubilados y personas con discapacidad.

En esa misma campaña había recomendado no llevar los autos al mecánico para constelarlos y saber que les pasa.