Herencias y testamentos: cómo organizar el patrimonio y decidir quién recibirá los bienes

Pensar qué sucederá con el patrimonio después de la muerte no suele estar entre las prioridades de las personas. Sin embargo, planificar con anticipación puede evitar conflictos familiares y permitir que los bienes se distribuyan de acuerdo con la voluntad de su titular, dentro de los límites que establece la legislación argentina.

No hace falta tener una gran fortuna para ocuparse del tema. Una vivienda, ahorros, inversiones, participaciones en una empresa o bienes en el exterior pueden formar parte de una planificación patrimonial. La cuestión cobra especial relevancia en familias con varios hijos, cuando existen diferentes situaciones económicas entre ellos o cuando uno de los herederos participa activamente en un negocio familiar.

“La planificación y particularmente el destino de nuestros bienes para después de nuestro fallecimiento” pueden organizarse mediante distintas herramientas, explica Eugenia Chávez de Bono, escribana del Colegio de Escribanos de Córdoba. Una de ellas es el testamento, aunque no es obligatorio realizarlo para que los bienes tengan un destino legal.

Cuando una persona fallece sin haber dejado testamento, la ley determina quiénes son sus herederos. Entre los herederos forzosos se encuentran los descendientes —los hijos, por ejemplo—, los ascendientes —los padres— y el cónyuge. El conviviente, en cambio, no tiene la condición de heredero forzoso.

Si existen hijos, estos desplazan a los padres del fallecido en el orden sucesorio, mientras que el cónyuge puede concurrir con los descendientes o con los ascendientes, según las circunstancias. Para determinar quiénes tienen derecho a heredar, se inicia un proceso sucesorio en el que deben acreditarse los vínculos familiares.

Dos formas de hacer un testamento

En Argentina existen dos alternativas principales para expresar la voluntad sobre el destino de los bienes después del fallecimiento: el testamento por escritura pública, realizado ante un escribano, y el testamento ológrafo, que la persona redacta por sí misma.

El segundo puede hacerse en el hogar y no requiere, para su elaboración, la intervención de un profesional. Sin embargo, debe cumplir requisitos formales específicos para ser válido.

“Lo básico es que esté escrito de puño y letra, que esté firmado y que tenga la fecha”, señala Chávez de Bono. Es decir, no alcanza con redactar las instrucciones en una computadora, imprimirlas o dejar un documento sin firma.

El testamento ológrafo también puede modificarse con el paso del tiempo. Una persona puede redactar nuevas disposiciones si cambian sus circunstancias personales o su voluntad. Ante la posibilidad de errores formales, la escribana recomienda consultar con un profesional del derecho para conocer los requisitos y evaluar las alternativas disponibles.

Aunque ambos tipos de testamento tienen validez, el ológrafo presenta una instancia de verificación posterior. Según explica la profesional, en el procedimiento judicial se realiza una pericia caligráfica para analizar la letra y la firma y corroborar que el documento pertenece a la persona fallecida.

En Córdoba, además, existe un registro de testamentos en el Colegio de Escribanos. Los testamentos otorgados ante escribano deben registrarse y, cuando se inicia una sucesión, el Poder Judicial puede consultar si la persona fallecida había dejado uno.

¿Se puede dejar más a un hijo que a otro?. Una de las preguntas más frecuentes es si una persona puede favorecer a uno de sus hijos y asignarle una porción mayor del patrimonio. La respuesta depende de la existencia de herederos forzosos y de las restricciones legales que protegen sus derechos.

Chávez de Bono explica que, cuando existen hijos, dos tercios del patrimonio están reservados como porción legítima, por lo que el titular no puede disponer libremente de esa parte para beneficiar a otra persona. El tercio restante es de libre disponibilidad.

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Esto significa que una persona puede utilizar esa porción para beneficiar a uno de sus hijos por encima de los demás o para favorecer a un tercero, siempre respetando la legítima que corresponde a los herederos protegidos por la ley. Si no existen herederos forzosos, en cambio, puede disponer de la totalidad de sus bienes mediante testamento.

La planificación también contempla activos que no siempre están a la vista, como cuentas bancarias, billeteras virtuales, inversiones o propiedades en el exterior. La escribana aclara que un bien integra el patrimonio de una persona aunque no esté declarado impositivamente. Su identificación dentro de una sucesión dependerá, entre otras cuestiones, de que los herederos conozcan su existencia y puedan aportar información.

Anticipar la herencia en vida. Para quienes buscan organizar su patrimonio, la planificación no necesariamente comienza con un testamento. También existe la posibilidad de distribuir determinados bienes en vida mediante donaciones, una alternativa que puede funcionar como anticipo de herencia.

“Lo primero es consultar con un profesional del derecho”, recomienda Chávez de Bono. A partir de esa evaluación, es posible analizar las distintas opciones y sus consecuencias.

La herramienta puede resultar especialmente útil en empresas familiares. Por ejemplo, si uno de los hijos trabaja en el negocio y conoce su funcionamiento, el titular puede evaluar cómo organizar su continuidad sin perder de vista los derechos de los demás herederos. La distribución de otros bienes también puede formar parte de ese esquema. Las donaciones realizadas en vida deben contemplarse al momento de evaluar los derechos hereditarios, ya que pueden computarse como anticipos de la herencia. Por eso, no se trata solamente de decidir quién recibirá cada bien, sino de hacerlo con una mirada integral sobre el patrimonio.

La recomendación de la escribana es comenzar por identificar los bienes y consultar las alternativas legales antes de tomar decisiones. La planificación patrimonial permite ordenar la transmisión, expresar la voluntad personal y reducir posibles conflictos familiares, sin necesidad de esperar a una edad determinada ni a que exista una situación de urgencia.