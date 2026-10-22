Encuesta: la imagen negativa de Milei trepó al 56% tras sus dichos sobre la gente que no llega a fin de mes

El presidente Javier Milei apuntó contra aquellos que sostienen que la gente no llega a fin de mes y sus declaraciones llevaron a que el martes su imagen negativa creciera cinco puntos por encima del promedio mensual y se ubicara en 56%.

En su informe la consultora Ad Hoc, publicado por NA, señaló que se trata "sin dudas un impacto negativo que aumentó las críticas y levantó el volumen de conversación sobre el presidente".

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"Tema de mayor conversación"

En esa línea subrayó que los dichos del mandatario se posicionaron como el tema de mayor conversación en relación a la figura del jefe de Estado.

Además, según el estudio, generó el pico de menciones mensual a Milei en el ecosistema digital y portales de noticias en lo que transcurrió de octubre.

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Qué dijo Milei

En su visita a España, Milei habló con la prensa y calificó como "un slogan barato para afectar a la emocionalidad" la afirmación de que en Argentina "la gente pase diez días sin comer ni beber".

"Si vos decis que no llegás a fin de mes, si el día 20 te quedaste sin dinero, vos podés vivir 10 días sin comer y sin beber? Lo que estoy diciendo es que es un slongan barato para afectar a la emocionalidad", afirmó.

Y remarcó: "De hecho, es tan así, que después salieron a aclarar que vos podés tener privaciones. Si vos tenés privaciones, entonces lo que miras es el indicador de pobreza".

Fuente: NA.