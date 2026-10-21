El Niño en Córdoba: cuándo llegan las lluvias y cómo estará el tiempo el resto de la semana

Córdoba tendrá este miércoles 21 de octubre una jornada marcada por las altas temperaturas, con una máxima prevista de 33 °C y una mínima de 13 °C. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas y vientos fuertes, con precipitaciones que comenzarán en el norte provincial y avanzarán hacia la región central durante la noche.

Durante las primeras horas del día, la temperatura rondaba los 15 °C, con una humedad del 71% y viento leve del sector norte. Según el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, las tormentas avanzarán progresivamente desde la noche de este miércoles y se extenderán hasta la mañana del jueves.

De acuerdo con el SMN, las primeras lluvias afectarán al norte de la provincia y luego avanzarán hacia la región central. El fenómeno continuará durante la madrugada y las primeras horas del jueves, con probabilidad de tormentas fuertes en distintos sectores de Córdoba.

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Pronóstico extendido

El cambio de tiempo estará acompañado por un descenso de las temperaturas durante los próximos días. Según el pronóstico del SMN, estas son las condiciones previstas para el resto de la semana: