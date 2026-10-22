El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 22 de octubre

Este jueves 22 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.500 pesos y cotiza a 1.550 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.550.
- - Venta: $1.500.
Dólar Blue
- - Compra: $1.554
- - Venta: $1.586.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.552,17 para la compra, y $1.552,63 para la venta.
Este jueves 22 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.495.
- - Venta: $1.555.
ICBC
- - Compra: $1.485.
- - Venta: $1.545.