Los médicos de León XIV confirmaron que no necesitará más tratamiento, mientras avanza el viaje a la Argentina

Los médicos del papa comunicaron que “se han informado los resultados de las pruebas histológicas definitivas y de biología molecular realizadas al material extirpado durante la cirugía del Santo Padre” y que “los resultados confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad estaba localizada”.

Además, agregaron que “una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional”.

El papa León XIV fue operado el 13 de octubre de un adenocarcinoma de pulmón y cuatro días después recibió el alta y regresó al Vaticano. Al día siguiente, reapareció desde la ventana del Palacio Apostólico para presidir el ángelus dominical y anunció que retomaría progresivamente su actividad.

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Mientras el pontífice recupera su agenda habitual, el Vaticano continúa con los preparativos de su próximo viaje a Latinoamérica, previsto del 6 al 17 de noviembre, durante el que visitará Uruguay, la Argentina y Perú.

Para esta primera gira latinoamericana del pontificado de León XIV están previstos hasta 14 vuelos, más de 40 discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias y una visita a Cusco.

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Este martes, el Vaticano dio otra señal a favor de la realización del viaje: la Santa Sede enviará a fin de mes una nueva delegación a la Argentina para seguir avanzando con la coordinación de la visita. Los enviados también supervisarán los lugares que el papa recorrerá en los otros dos países sudamericanos.

Si bien la llegada de esta delegación no implica la confirmación del viaje, se espera que el Vaticano se pronuncie de manera inminente sobre su realización.

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