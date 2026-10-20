El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró tres temblores ocurridos en el territorio durante el pasado lunes 19 de octubre. El último de ellos fue el más fuerte de la jornada, que alcanzó los 4.5 grados en la escala de Richter y tuvo su epicentro en la ciudad de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo del departamento de Ucayali.

Los movimientos ocurrieron por la mañana y perduraron hasta el mediodía. El primero comenzó a las 7:08, horario local, mientras que el segundo tuvo inicio a las 9:54. Finalmente, el último tuvo lugar a las 11:41 y tuvo una profundidad de 145 kilómetros.

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Cuáles fueron los temblores que sacudieron Perú el lunes 19 de octubre

El primer temblor tuvo su epicentro al noroeste de San Mateo, en la provincia de Huarochirí, Lima, y su magnitud fue de 3.5 grados. Su profundidad fue de 15 kilómetros, lo que implica que se trató de un foco superficial. En estos casos, la percepción del movimiento puede incrementar, a pesar de que la magnitud sea moderada.

El siguiente sismo ocurrió 9 kilómetros al norte de Santa María de Nieva, en Amazonas. Tuvo una magnitud de 3.7 grados y su profundidad fue de 16 kilómetros. Finalmente, el último temblor del día fue en Ucayali, que contó con 4.5 grados de magnitud y no consignó daños materiales o personas afectadas.

Prevención de sismos: qué se recomienda ante los temblores

Para cuidarse de los temblores, el Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (INDECI) recomienda permanecer calmado, alejarse de ventanas y vidrios, evitar mantenerse cerca de objetos que puedan caerse y estar al tanto de las zonas seguras en viviendas, escuelas y lugares de trabajo.

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Otros consejos que ofrece el organismo son conocer las rutas de evacuación, contar con una mochila de emergencia con todos los elementos necesarios, y acordar un plan familiar. Asimismo, es necesario mantenerse protegido hasta que el sismo termine y, luego, verificar posibles daños . En caso de encontrar estructuras afectadas, es fundamental no ingresar al edificio.

JSM/ML