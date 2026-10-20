El mensaje de León XIV a su amigo argentino: "He comenzado la recuperación, me encuentro bien"

El Papa León XIV confirmó a Alejandro Antón, vicario parroquial de la iglesia de San Martín de Tours en Buenos Aires y amigo muy cercano suyo, que su estado de salud evoluciona favorablemente. Se conocieron en 1981 en Roma, cuando realizaban sus estudios de Derecho Canónico, lo que formó un vínculo de amistad que se profundizó tras compartir años de trabajo pastoral.

El Sumo Pontífice, que permanecía hospitalizado desde el 13 de octubre, fue dado de alta del Policlínico Gemelli luego de que hayan analizado su sangre y realizado radiografías del tórax. Asimismo, el Vaticano confirmó que el domingo rezará el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico.

El deseo de León XIV de venir a la Argentina sigue intacto

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Qué dijo el Papa León XIV a Alejandro Antón respecto a su salud

Durante el intercambio de mensajes ocurrido este jueves a las 10:00 (hora de Italia), León XIV le escribió a Antón para agradecer el acompañamiento espiritual y confirmarle de primera mano su estado tras la cirugía. "He comenzado la recuperación, m​e encuentro animado, bien, un abrazo", fue el texto exacto que le envió el Pontífice a su allegado.

El Papa León XIV y Alejandro Antón se conocen desde 1981 gracias a sus estudios en Derecho Canónico.

“Es una persona sana que está haciendo efectivamente deporte, come sano, se cuida todo lo que puede entonces pienso que va a ir recuperándose muy bien”, explicó Antón, quien también aclaró que durante su último encuentro presencial en julio de este año, el Papa solo le había comentado sobre el estado de salud de su hermano, Louis, quien padece mieloma múltiple, sin mencionar que él pudiera atravesar un cuadro similar.

Respecto a la agenda vaticana, el sacerdote explicó que el Papa celebró la eucaristía y realizó el rezo diario de las horas del breviario, a la espera de las indicaciones de su equipo médico. Actualmente se espera la confirmación de la gira internacional por Sudamérica, que incluye su paso por Argentina, Uruguay y Perú programados a corto plazo.

"No hay motivos clínicos para que el Papa no haga viajes largos en avión", dijo el cirujano que lo operó

“Lo que escuchamos es que por prudencia sería bueno que anulase estos viajes por el momento porque algunas ciudades, como es el caso de Cusco, está muy alta, y sería difícil para el Santo Padre poder ir allí”, afirmó el párroco. No obstante, también remarcó que el deseo del Papa es concretar la visita a la región si la evolución médica lo permite.

JSM