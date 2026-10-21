El Papa León XIV se mostró en Plaza de San Pedro y encabezó la audiencia general de los miércoles

Mostrando que la recuperación de su operación pulmonar de la semana pasada continúa siendo excelente, el papa León XIV pasó este miércoles 21 de octubre de 2026 por la Plaza de San Pedro con su Papamóvil, y luego encabeza con normalidad la habitual audiencia general de los días miércoles, una escena que reafirma las versiones que señalan que podría cumplir con su anunciada visita a Sudamérica desde el próximo 6 de noviembre.

En el mismo sentido, la Santa Sede confirmó este martes que en breve llegará una delegación vaticana a la Argentina, para seguir avanzando en los detalles de la coordinación de su gira Latinoamericana.

A cuatro días de haber recibido el alta del Policlínico A. Gemelli de Roma, donde fue sometido a la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma, el Sumo Pontífice retomó su reflexión sobre la Constitución pastoral Gaudium et spes (GS) y agradeció a todas las personas que en estos días rezaron por su recuperación, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

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Llamado a Zelenski sobre Ucrania

Entre sus últimas actividades, el Papa dialogó telefónicamente con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, una comunicación que ya había tenido antes con Vladimir Putin en relación a una tregua humanitaria en la ciudad de Oleshky

La audiencia general

Durante la audiencia de este miércoles, el Pontífice habló de la familia y el matrimonio, indicando que "la unión total del hombre y de la mujer, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, motiva la exigencia de la plena fidelidad y de la indisoluble unidad de los cónyuges; y encuentra una expresión viva en la procreación y en la educación de los hijos".

"El amor conyugal no se limita al atractivo erótico —que también forma parte de él—, sino que abarca toda la voluntad de los esposos, reavivando su afecto y expresándose mediante sentimientos y gestos de ternura", señaló el Pontífice en la cita de este miércoles.

Los preparativos en la Argentina

En tanto, los preparativos para la llegada de León XIV a la Argentina siguen en marcha, aunque reste la confirmación final de los médicos del Pontífice. Desde el Gobierno argentino remarcarn que, si bien se avanzan en los planes para esa eventual llegada en noviembre, se encuentran "a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa".

HB