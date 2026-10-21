Estados Unidos envió dos asesores para reunirse con Vladimir Putin y presentar los puntos hablados sobre Ucrania

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, tiene previsto reunirse el miércoles en San Petersburgo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para presentar los puntos desarrollados durante las conversaciones sobre Ucrania en Oslo y definir un plan de paz.

Vladimir Putin y Donald Trump

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, dijo que el proceso diplomático "ha sido reencauzado", luego de las reuniones de Oslo a las que también asistió el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store; y enviados estadounidenses.

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"Hay mucho ruido en la arena pública, pero a nivel técnico consideramos que las negociaciones están avanzando bastante bien", dijo Stubb en una rueda de prensa conjunta con Zelenski y Store.

Las reuniones, organizadas a solicitud expresa del gobierno ucraniano, contaron con la participación presencial del enviado Steve Witkoff, mientras que Jared Kushner, asesor y yerno de Donald Trump, intervino de manera remota. En un formato ampliado por vía virtual, también se sumaron delegados del Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Garantías de seguridad, energía y reconstrucción en la agenda

Durante los intercambios, definidos como constructivos por autoridades participantes como el primer ministro noruego, se abordaron aspectos clave para el futuro de la región: la seguridad de Ucrania, la reconstrucción de posguerra, la definición de asuntos territoriales, el régimen de sanciones y el reordenamiento del orden de seguridad europeo.

Al respecto, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, detalló que el diálogo abarcó tanto lineamientos estructurales de largo plazo en materia económica y de defensa, como necesidades operativas inmediatas. Entre estas últimas sobresalen el fortalecimiento de la defensa antiaérea, la resguardo de la infraestructura energética y la eventual concreción de un cese al fuego parcial destinado a proteger la seguridad energética y alimentaria.

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La postura de Kiev y el rol de los aliados

El presidente Zelenski, remarcó el valor estratégico de las conversaciones mantenidas con los delegados norteamericanos y ratificó la vocación pacifista de su país. No obstante, señaló que, si bien Ucrania respaldó de inmediato la propuesta impulsada por Estados Unidos para un cese al fuego energético, Rusia ha continuado con las ofensivas militares sobre el territorio.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, aclaró el encuadre institucional del acompañamiento internacional al precisar que la función de su país ha sido de asesoramiento y apoyo a Ucrania y no de mediación formal, remarcando de forma categórica que cualquier decisión sobre las posiciones de negociación corresponden de manera exclusiva al gobierno de Kiev.





