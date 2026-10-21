Un congresista demócrata acusó a Javier Milei de interferir en las elecciones legislativas de Estados Unidos

El presidente Javier Milei quedó en el centro de una controversia política en Estados Unidos luego de que el congresista demócrata Gregory Meeks calificara como una “intrusión inapropiada” su apoyo a la reelección de la legisladora republicana María Elvira Salazar. El dirigente estadounidense sostuvo que los comicios de su país deben ser definidos por sus propios ciudadanos y reclamó al mandatario argentino que respete los principios democráticos compartidos por ambas naciones.

Meeks, representante por Nueva York y principal referente demócrata de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, difundió su cuestionamiento el martes a través de un comunicado publicado en la red social X. Allí advirtió sobre la participación de dirigentes extranjeros en las campañas electorales estadounidenses, en un contexto de creciente tensión política de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre “La aprobación del presidente Milei es una intrusión inapropiada en nuestra democracia”, expresó el congresista. En el mismo mensaje, remarcó que las elecciones en Estados Unidos “son decididas por los votantes estadounidenses, no por jefes de Estado extranjeros”.

El legislador también hizo referencia al vínculo bilateral entre Washington y Buenos Aires. Según planteó, ambos países mantienen una relación histórica basada en el respeto mutuo y en valores democráticos compartidos, por lo que consideró que el jefe de Estado argentino debería actuar en consonancia con esos principios “El Congreso debe seguir aclarando que cualquier interferencia electoral extranjera es inaceptable”, sentenció Meeks, en un pronunciamiento que fue difundido desde la cuenta del sector demócrata de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

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La reacción de Meeks se produjo después de que Salazar difundiera un video en el que Milei manifestó públicamente su respaldo a la legisladora, que busca renovar su escaño por el distrito 27 de Florida. La congresista republicana, de origen cubano, es una de las figuras más cercanas al presidente estadounidense Donald Trump, especialmente en los debates vinculados con Cuba y Venezuela.

En la grabación, el mandatario argentino se dirigió a los habitantes de Miami y presentó a Salazar como una de las voces más firmes del continente. Además, destacó su defensa de la libertad, la democracia, el libre mercado y el derecho de las personas a progresar mediante su propio esfuerzo “Hola Miami, les habla el presidente Javier Milei para enviarle todo mi apoyo a mi querida amiga María Elvira Salazar”, expresó el jefe de Estado al comienzo del mensaje.

Luego, el Presidente reforzó su respaldo con críticas al socialismo y planteó la necesidad de contar con dirigentes que compartan su visión política en Washington “Necesitamos en Washington líderes que comprendan a América Latina, enfrenten a los zurdos socialistas y denuncien sin miedo los horrores y las muertes que el socialismo ha dejado a su paso. Esa líder es María Elvira Salazar”, afirmó Milei, antes de cerrar el video con su habitual consigna: “¡Viva la libertad, carajo!”.

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Salazar también salió al cruce de las críticas del dirigente demócrata. En un comunicado enviado al medio estadounidense The New York Post, sostuvo que los cuestionamientos de Meeks eran un motivo de orgullo y los vinculó con las diferencias ideológicas que mantienen ambos sectores políticos.

La legisladora consideró que las críticas confirmaban la orientación de la agenda de su adversario electoral, a quien acusó de impulsar una línea socialista radical si logra acceder al Congreso.

El cuestionamiento a Milei se suma a las objeciones que dirigentes demócratas habían expresado días antes por el respaldo del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, a la candidatura de Salazar.

En ese caso, las críticas también estuvieron relacionadas con la participación de un dirigente extranjero en una campaña electoral estadounidense. Desde el sector demócrata advirtieron sobre los posibles efectos de este tipo de apoyos en las relaciones diplomáticas y en el consenso bipartidista que históricamente caracterizó los vínculos de Washington con otros países de la región.

Salazar representa al distrito 27 de Florida y mantiene una estrecha relación política con Trump. Su actividad parlamentaria está particularmente vinculada con las posiciones de línea dura frente a los gobiernos de Cuba y Venezuela.

CS/DCQ