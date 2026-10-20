Recompensas de hasta 30.000 dólares: en RDC explicaron el plan de Donald Trump contra el fraude

Donald Trump anunciará un programa de US$ 25 millones para incentivar las denuncias de presuntos fraudes en el Gobierno de Estados Unidos. La iniciativa contempla recompensas de hasta US$ 30.000 para quienes aporten información que permita obtener condenas o impulsar acciones significativas del Gobierno federal, según explicó el periodista Norman Powell, en diálogo con Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Powell señaló que “Trump sigue la campaña electoral” y que, mientras se prepara para viajar a Carolina del Norte, tiene previsto presentar la medida desde el Salón Oval de la Casa Blanca. El anuncio se inscribe en la estrategia del mandatario para combatir las irregularidades en la administración pública.

Recompensas por denuncias de fraude: cómo funcionará el programa de Trump

“No sé si la palabra exacta será premiar, pero sí, más o menos”, aclaró Powell al referirse al mecanismo de incentivos económicos para los denunciantes. El periodista precisó que el programa será administrado por el Departamento de Justicia y que podrán acceder a las compensaciones quienes proporcionen datos que contribuyan a condenas por fraude o a intervenciones relevantes del Gobierno federal.

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Un plan contra el fraude y el abuso de fondos públicos

La nueva iniciativa forma parte de una campaña que Trump puso en marcha en marzo para combatir el fraude y el abuso de recursos estatales. De acuerdo con Powell, el presidente designó al vicepresidente J. D. Vance para encabezar esa fuerza de tarea, encargada de impulsar las acciones contra estas prácticas.

Como parte del anuncio, Trump entregará un cheque de US$ 10.000 a Nick Shirley, un influencer de extrema derecha que difundió un video sobre presuntas irregularidades en centros de cuidado infantil de Minnesota. Según el contenido divulgado, algunos establecimientos vinculados a integrantes de la comunidad somalí habrían recibido subsidios públicos sin prestar los servicios correspondientes.

Powell explicó que la publicación provocó una fuerte controversia en el estado. “Esto causó un gran escándalo en Minnesota, sin duda”, afirmó durante la conversación. También mencionó que una mujer de origen somalí fue declarada culpable de conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense.

El periodista indicó que el anuncio presidencial se produciría en cuestión de minutos y que, posteriormente, Trump viajaría a Carolina del Norte, otro de los estados donde los republicanos buscan consolidar su posición política.

La polémica por la comunidad somalí en Minnesota

Durante el intercambio, el conductor planteó posibles coincidencias entre las denuncias contra integrantes de la comunidad somalí en Estados Unidos y las críticas dirigidas contra ese colectivo en el Reino Unido. También recordó el caso de una representante demócrata de Minnesota, en medio de cuestionamientos políticos vinculados a su nacionalidad.

Powell confirmó que la legisladora representa a Minnesota, en un distrito con una importante presencia de residentes somalíes. Sin embargo, rechazó interpretar el caso como una campaña dirigida contra toda esa comunidad.

“No es que sea una campaña contra los somalíes, simplemente que este influencer encontró justamente un caso de corrupción, lo divulgó en las redes sociales y el gobierno aprovechó eso para tomar medidas con la justicia”, sostuvo Powell.