El Vaticano envía una delegación a Argentina y reaviva la posible visita de León XIV tras su operación

El Vaticano confirmó la llegada de una nueva delegación a la Argentina para avanzar con la organización de la visita del papa León XIV, en una gira por Sudamérica que también incluye a Uruguay y Perú. La misión supervisará los lugares previstos para las actividades del pontífice, pese a la operación por un cáncer de pulmón a la que fue sometido el pasado 13 de octubre.

La información fue confirmada a Clarín desde el Vaticano. En paralelo, el canciller peruano, Carlos Espá, anunció que la misión encargada de coordinar la visita apostólica a su país regresará el próximo lunes para continuar con los preparativos.

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La enviada del Papa que llegará desde Roma

La delegación estará encabezada por, según confirmaron a Perfil, la enviada del Papa Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el organismo de la Santa Sede que acompaña el trabajo de los movimientos populares. Smerilli llegará junto al padre Flávio Lauría, integrante del equipo del Dicasterio, y Emilce Cuda, de la Pontificia Comisión para América Latina. También participará el padre Mattia Ferrari, coordinador general del Encuentro Mundial de Movimientos Populares.

La visita se desarrollará en paralelo al Encuentro Regional de Movimientos Populares, capítulo Argentina 2026, que tendrá lugar el martes 27 y el miércoles 28 de octubre en la Ciudad Papa Francisco, en La Matanza. Bajo el lema “Por una Magnífica Humanidad: los pueblos construyen organización, dignidad y esperanza”, la actividad reunirá a organizaciones de la región para debatir sobre la primera encíclica de León XIV, Magnifica Humanitas.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) será parte de las jornadas, en las que los participantes elaborarán un mensaje común para entregarle al pontífice durante su visita al país. El encuentro retoma el camino iniciado por Francisco hace doce años, cuando convocó al primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares, y buscará incorporar la experiencia de los barrios populares al debate sobre justicia social y los desafíos de la revolución tecnológica.

El cronograma de la gira por Sudamérica

De acuerdo con el cronograma previsto, el Papa llegaría a Uruguay el 6 de noviembre y dos días después viajaría a la Argentina, donde permanecería hasta el 11. Luego, continuaría su recorrido por Perú, última etapa de la gira, hasta el 16 de noviembre.

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Durante su estadía en territorio peruano, León XIV tiene previsto visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. El viaje también marcaría su reencuentro con el país en el que vivió durante más de dos décadas y donde se desempeñó como obispo.

La organización continúa mientras el pontífice se recupera de la intervención quirúrgica en la que le extirparon un lóbulo del pulmón derecho por un adenocarcinoma. La situación generó preocupación entre los fieles peruanos, que acudieron a los templos para rezar por su recuperación.

Tras recibir el alta médica el sábado y presidir el rezo del Ángelus el domingo, León XIV permanece en el Palacio Apostólico del Vaticano. Está previsto que retome la audiencia general este miércoles en la Plaza de San Pedro, mientras continúan los preparativos de la visita sudamericana.

Perú también avanza con los preparativos

En paralelo, el canciller peruano, Carlos Espá, informó ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados sobre los avances en la organización de la visita de León XIV. El funcionario reconoció la preocupación por la salud del pontífice, aunque aseguró que los preparativos continúan.

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“La visita del papa va a ser un bálsamo de reconciliación para todos los peruanos”, sostuvo Espá. Además, destacó los avances en la logística, que incluyen el transporte, los recorridos terrestres y aéreos, y la acreditación de la prensa internacional.

El canciller también señaló que ya se adjudicaron procedimientos prioritarios para garantizar la infraestructura y el equipamiento técnico de las sedes previstas. La misión de avanzada regresará a Perú el próximo lunes para continuar con la coordinación del viaje.



LMM