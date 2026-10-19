“Primero, la salud de Su Santidad”: el Gobierno habló sobre la visita del Papa a la Argentina y espera una definición del Vaticano

El Gobierno nacional todavía no tiene certezas sobre la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, y espera una definición oficial del Vaticano antes de tomar decisiones sobre el operativo.

Sobre ese escenario, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, volvió a referirse a una posible reprogramación y remarcó que la prioridad es la salud del pontífice. “Lo hemos dicho siempre: primero, la salud de Su Santidad y lo que se defina, si es ahora o cuando tenga que ser. Estamos listos para recibirlo en el momento en que el Vaticano lo confirme”, aseguró.

El martes 13 de octubre, cuando el Papa fue sometido a una operación por un tumor en el pulmón derecho, Monteoliva ya había anticipado que el viaje podía cambiar de fecha: “Si hay que reprogramar, se reprograma”, sostuvo.

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También aclaró que “hasta que no haya una información oficial, seguimos trabajando”.

Estas declaraciones se conocen después de la operación a la que fue sometido el pontífice en el hospital Gemelli de Roma. Durante la intervención, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho tras detectar un adenocarcinoma pulmonar.

Según el parte médico del Vaticano, el estudio del tejido extraído confirmó el diagnóstico, que ya sospechaban por los exámenes previos. Los médicos señalaron que la intervención fue "exitosa y sin complicaciones". “El Santo Padre se despertó con normalidad”, indicó el parte médico. Permaneció internado hasta el sábado, cuando recibió el alta.

Al día siguiente, reapareció ante los fieles durante el rezo del Ángelus, agradeció las oraciones recibidas durante su internación y adelantó que retomará sus actividades de manera gradual.

Alejandra Monteoliva calificó de “terrorismo” los incidentes frente al Congreso y habló de la visita del Papa

Para esta semana, está prevista la reanudación de su audiencia general de los miércoles, mientras que se suspendió su habitual traslado a Castel Gandolfo, la localidad situada a unos 30 kilómetros de Roma donde solía descansar los lunes y los martes.

Cuándo está prevista la visita del Papa a la Argentina

León XIV tiene previsto visitar la Argentina del 8 al 11 de noviembre, como parte de una gira sudamericana que también incluye a Uruguay y Perú. La agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con celebraciones religiosas y encuentros institucionales, entre ellos una reunión con el presidente Javier Milei.

A cargo de la organización están distintas áreas del gobierno nacional, la Iglesia argentina y la Santa Sede. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezó las reuniones preparatorias, en las que también participaron la ministra Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno y representantes de las jurisdicciones involucradas.

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