El arzobispo de Luján aseguró que la visita de León XIV sigue en pie: “Vamos para adelante”

El arzobispo de Luján, Jorge Eduardo Scheinig, aseguró este lunes que la visita del papa León XIV a la Argentina se mantiene. Consultado por Eduardo Feinmann en Radio Mitre sobre si el pontífice finalmente viajará al país, respondió: “Sí, aparentemente sí, a nosotros no nos dijeron ‘bueno, bajen esto’. Seguimos trabajando y preparando todo para recibirlo del 8 al 11, acá en Luján el 11, así que estamos preparando todo”.

Sobre la organización, agregó: “Creemos que va a venir mucha gente. No decimos números porque no hace falta, pero muchos. Y es una responsabilidad que la gente llegue bien y se vaya bien también”.

Para cerrar, insistió: “Todos siguen en pie, todos siguen en pie, vamos para adelante, y como dice el lema, bienvenidos todos”.

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Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Luján.

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La salud de León XIV

El papa recibió el alta el sábado pasado, cuatro días después de haber sido operado de un cáncer de pulmón en el Policlínico Gemelli de Roma. “Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta”, informó el equipo médico de la Santa Sede, que precisó que el pontífice “abandonó el Hospital Universitario Agostino Gemelli y regresó al Vaticano”.

Al salir, León XIV dedicó sus primeras palabras a los médicos, enfermeros y al personal del hospital: “Quiero agradecer a todos los que han orado por mí en estos días. Realmente he sentido su apoyo. ¡Gracias! Ahora retomaré gradualmente mi actividad. Les agradezco a todos los que rezaron por mí”.

Un día después, el domingo, hizo su primera aparición pública tras la cirugía. Como es habitual, rezó el ángelus a las 12 (las 7 de la Argentina) desde la plaza de San Pedro. Al comenzar su reflexión, basada en el Evangelio de Mateo, afirmó: “Devolver ‘al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios’ significa ‘ser sinceros, sin temor ni hipocresía, libres para el bien’”.

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La gira, confirmada por los médicos

Cuando se conoció el diagnóstico, a menos de un mes del viaje previsto a Uruguay, la Argentina y Perú, se puso en duda que el papa pudiera cumplir con la agenda. Sin embargo, el cirujano que encabezó la operación, Stefano Margaritora, despejó esas dudas: “No hay motivos clínicos que impidan realizarlo”, aseguró ante la prensa sobre la gira latinoamericana, prevista del 6 al 17 de noviembre.

IC / EM